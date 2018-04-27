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Suriye denkleminde yeni adım

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Suriye ve İran ile ilgili verdiği mesajların ardından Ankara-Moskova-Tahranhattında yeni temas trafiği gündeme geldi.

27 Nisan 2018 Cuma 09:20
Suriye denkleminde yeni adım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, yarın Moskova’daki üçlü toplantıda bir araya gelecek. Devlet başkanları düzeyindeki Ankara Zirvesi’nin ardından üç ülkenin yetkilileri, bir ay içinde ikinci kez bir araya gelmiş olacak.

NİSAN TRAFİĞİ

Uluslararası siyaset sahnesi ve güç dengesi içinde bir kangrene dönüşen Suriye sorununda, nisan ayı içinde bir dizi hamle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Suriye konulu üçlü zirve toplantısı, 4 Nisan’da Ankara’da yapıldı. ABD, İngiltere ve Fransa; 14 Nisan’da rejimin kimyasal silah üretimi yaptığını belirttiği tesislerine hava saldırısı düzenledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan’da Ankara’ya gelerek bir dizi temasta bulundu. Daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura; Türkiye, Rusya ve İran’ı kapsayan üçlü turuna çıktı.

Nisan içindeki bu trafiğin son halkalarından birini yarın Moskova’da yapılacak üçlü toplantı oluşturacak. Dışişleri Bakanlığı’ndan toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, “Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Dışişleri Bakanları, 28 Nisan 2018 tarihinde Moskova’da bir araya gelecektir. Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen işbirliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır” denildi.

Milliyet

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:20
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