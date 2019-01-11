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Suriye de Avrupalı mültecileri ağırlamıştı

Suriye'nin de aralarında olduğu Orta Doğu ülkelerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupalı mültecileri ağırladığı tarihin unutulan gerçekleri arasında yer alıyor- Avrupalı siviller, şartları döneme göre oldukça iyi olan kamplarda, savaşın sonuna dek ağırlanmıştı

11 Ocak 2019 Cuma 13:02
Suriye de Avrupalı mültecileri ağırlamıştı

ANKARA (AA) - Suriye'nin de aralarında olduğu Orta Doğu ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı döneminde Avrupalı mültecileri ağırlaması, tarihin hatırlanmayan gerçekleri arasında bulunuyor.

Doğu Avrupa ve Balkanlar'da yaşayan siviller, savaşın en çetin döneminde, Nazi ve Sovyet işgalinden kaçmak için Akdeniz ve Türkiye üzerinden Orta Doğu ülkelerine göç etmişti.

İngiltere'nin 1942'de kurduğu Ortadoğu Yardım ve Mülteci İdaresi (MERRA), yaklaşık 40 bin Avrupalıyı Suriye, Mısır ve Filistin'de kurulan kamplara yerleştirmişti.

Savaş bitine kadar buralarda ağırlanan Avrupalılar, memleketlerine ya da gitmeyi tercih ettikleri ülkelere dönmüştü.

Washington Post gazetesinin de iki sene önceki bir haberinde değindiği bu konu, tarihin unutulan gerçekleri arasında yer alıyor.

Haberde, kamplardaki şartların oldukça iyi olduğu, sağlık kontrolünden geçirilen mültecilerin, kimlik kartı verilerek kamplara yerleştirildiğine dikkat çekiliyor.

Halep'te kurulan çadır kentte, Yunan adalarından 1944'te gelen siviller, güvenlikleri sağlanarak sosyalleşmek ve alışveriş için dışarı dahi çıkabildiği anlatılıyor.

Haberde, 114 ila 300 bin Polonyalının da Nazi katliamı ve Sovyet çalışma kamplarından kaçmak için 1939-1941'de İran'a sığındığı ancak Polonya hükümetinin mültecilerin ülkeye kabulüne şiddetle karşı çıktığı hatırlatılıyor.

- Suriyeli kadınların Yunan çocuklara kıyafet dağıttığı fotoğraf

11 Ocak 1942 tarihli "Burası Kudüs" (Hune el Kudüs) isimli Arapça gazetenin manşetinde, Suriyeli kadınların Yunan çocuklara giysi dağıttığı bir fotoğraf bulunuyor.

Gazetede, "Yunanistan'dan Suriye'ye mülteci olarak gelenlere yemek ve kıyafet dağıtıldı." ifadesi yer alıyor.



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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:02
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