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Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo: "Terör örgütü YPG/PKK'yı kim Suriye'den çıkarır veya bu yönde bir karar alırsa, biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür müdahalelerden de mutluluk duyarız."
19 Aralık 2018 Çarşamba 12:59
Günün Özeti
Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:59
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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