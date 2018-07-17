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Suriye Bab'da 450 polis daha göreve hazır

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesinde görev yapacak 450 polis mezun oldu.

17 Temmuz 2018 Salı 21:44
Suriye Bab'da 450 polis daha göreve hazır

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesinde yerel güvenlik güçlerince eğitilen 450 polis için yemin töreni düzenlendi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in katıldığı törende, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti için eğitilen K9 köpekleri hünerlerini sergiledi.

Bab'ın Polis Teşkilatı amirlerinden Yusuf Şibli, ilçede güvenlik çalışmalarına katkı sağlayacak 450 polis adayını, özel eğitimler vererek mezun ettiklerini söyledi.

Şibli, "4.sü düzenlenen program çerçevesinde yeni polis adaylarımıza her türlü silah eğitimi verildi. Olaylara nasıl yaklaşacakları ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda eğitim aldılar. Bab halkı rahat olsun. İnşallah gelecek günler daha güzel olacak." dedi.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:44
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