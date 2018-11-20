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"Suriye anayasa komisyonu bu aşamada oluşturulamayabilir"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura:- "Anayasa komisyonu kurma girişimlerinin son günlerindeyiz. Güvenilir ve kapsayıcı bir komisyon oluşturmak bu aşamada mümkün olmayabilir. Böyle talihsiz bir durum söz konusu olursa konseye neden kurulamadığını açıklamaya kesinlikle hazırım"

20 Kasım 2018 Salı 02:45
"Suriye anayasa komisyonu bu aşamada oluşturulamayabilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de "güvenilir ve kapsayıcı bir komisyon kurmanın bu aşamada mümkün olamayabileceğini" söyledi.

Daha önce istifasını açıklayan ve görevinden ayrılıncaya kadar anayasa komisyonunu oluşturma girişimlerini sürdüreceği belirten Mistura, BM Güvenlik Konseyini video konferans yoluyla bu yöndeki çabaları konusunda bilgilendirdi.

Anayasa komisyonu oluşturulması için taraflara aralık ayının ikinci haftasına kadar davetiye göndermeyi ve 31 Aralık'tan önce de komisyonu toplamayı hedeflediğini belirten Mistura, "Anayasa komisyonu kurma girişimlerinin son günlerindeyiz. Güvenilir ve kapsayıcı bir komisyon oluşturmak bu aşamada mümkün olmayabilir. Böyle talihsiz bir durum söz konusu olursa konseye neden kurulamadığını açıklamaya kesinlikle hazırım." dedi.

Bu ay sonunda görevinden ayrılması beklenen Mistura, anayasa komisyonu oluşturulabilmesi için yıl sonuna kadar görevde kalacak.

- "Ülkesini yok eden Esed rejimi ödüllendirilmemeli"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen ise Suriye'deki şiddet olaylarının şimdilik azaldığını ve bunun da siyasi süreçte ilerleme kaydedilmesi için bir fırsat sunduğunu belirterek, daha fazla gecikmeksizin aralık ayında anayasa komisyonu kurulması gerektiğini vurguladı.

Anayasa komisyonunda yer alacak sivil toplum temsilcilerinin Staffan de Mistura tarafından belirleneceğine ancak rejim de dahil taraflardan müdahaleler olduğuna dikkati çeken Cohen, rejimin komisyon kurulmasına izin vermesine ve daha fazla geciktirmesine müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'ya rejim üzerindeki nüfuzunu kullanarak rejimi masaya getirmesi çağrısı yapan Cohen, Suriye'de sürdürülebilir bir siyasi süreç başlamadan da uluslararası toplumun ülkenin yeniden inşasına finansal destek vermeyeceğini ifade etti.

Jonathan Cohen, "Esed rejimi ülkesini yok ettiği, yüz binlerce insanın ölümününü seyrettiği için ödüllendirilmemeli." diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise Astana sürecine değinerek, bir sonraki toplantıyı bu ay sonunda yapmayı planladıklarını duyurdu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 02:45
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