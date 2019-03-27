Suriye, ABD'nin Golan Tepeleri kararı üzerine BMGK'yi toplantıya çağırdı Suriye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talebinde bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından BMGK'den toplantı talebinde bulundu. ABD Başkanı Trump, imzaladığı başkanlık kararıyla Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyacağını ilan etmişti. BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı ilk kararda, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkılıyor ve ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' yer alıyor. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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