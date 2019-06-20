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Suriçi’nde temizlik seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 308 kişiden oluşan kalabalık bir ekip ile tüm sur dipleri ve sur galerileri içinde temizlik seferberliği başlatırken, Çevre Koruma Şube Müdürü Mehmet Baran tüm vatandaşların kentin kimliği ile bütünleşmiş Surların korunması ve temiz tutulması çağrısında bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:35
Suriçi’nde temizlik seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 308 kişiden oluşan kalabalık bir ekip ile tüm sur dipleri ve sur galerileri içinde temizlik seferberliği başlatırken, Çevre Koruma Şube Müdürü Mehmet Baran tüm vatandaşların kentin kimliği ile bütünleşmiş Surların korunması ve temiz tutulması çağrısında bulundu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı 308 kişilik ekibi ile kent kimliğinin en önemli sembol özelliğine sahip surlarda temizlik seferberliği başlattı. Sur çevresinin yanı sıra sur dipleri ve galerileri içinde de temizlik yapıldığı bilgisini veren Çevre Koruma Şube Müdürü Mehmet Baran, vatandaşların da duyarlılık göstermesi için çağrıda bulundu. Temizlik faaliyetlerinde diğer belediyelerle birlikte ortaklaşmanın önemine değinen Baran, halkımızın daha temiz bir kentte yaşaması birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.


Yoldan geçen vatandaşlar da yapılan temizlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:35
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