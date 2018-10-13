Sürgündeki Suudi Prens’ten Cemal Kaşıkçı açıklaması: En az beş kraliyet üyesinin ortadan kayboldu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolması hâlâ aydınlatılmamışken, sürgünde yaşayan bir Suudi prensi olaydan bizzat Riyad’ı sorumlu tuttu.

Almanya’da yaşayan Halid bin Farhan el Suud, Kaşıkçı’dan 10 gün önce kendisinin de bir ‘kaybedilme’ girişimine maruz kaldığını öne sürdü.

"Selman’ın muhaliflerini susturmak için başlattığı baskı rejimi"

The Independent gazetesi ile bir söyleşi yapan Farhan el Suud, aralarında prenslerin de bulunduğu muhalifleri kaçırmak için bazı toplantılara davet etmenin Suudi yetkililer tarafından sık başvurulan bir yöntem olduğunu söyledi. El Suud, sadece geçen hafta Cemal Kaşıkçı’nın başına gelenleri eleştiren en az beş kraliyet üyesinin ortadan kaybolduğunu, ülkenin kurucusu Kral Abdülaziz’in torunları olan bu kişilerin hepsinin Kaşıkçı’nın kaybolmasını eleştirdiğini ve şimdi nerede olduklarını bilinmediğini öne sürdü.

El Suud, bu durumun Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın muhaliflerini susturmak için başlattığı baskı rejiminin parçası olduğunu söyledi.

"En az 30 defa elçiliğe çağrıldım, gitmedim"

Sürgündeki Prens, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın kaybolmasından 10 gün önce kendisini de benzer bir şekilde hedef almaya çalıştığını savundu. 41 yaşındaki El Suud, kendisinin Mısır’a gidip Kahire’deki Suudi Elçiliği’nde rejim yetkilileriyle görüşmesi karşılığında ailesine ‘büyük bir çek’ ve milyonlarca dolar teklif edildiğini söyledi.

Buna göre prense, ‘Suudi yetkililerin mali sıkıntı yaşadığını duyduğu’ ve ‘yardım etmek istedikleri’ bilgisi verildi; güvence altında olacağı da garanti edildi.

Prens, “Bugüne dek Suudi yetkililer beni 30’dan fazla kez Suudi elçiliğine çağırdı ama her seferinde bunu reddettim. Elçiliğe gidersem ne olabileceğini biliyorum. Cemal’in kaybolmasından yaklaşık 10 gün önce bana bir çek vermek için ailemden beni Kahire’ye getirmelerini istediler. Reddettim” dedi.