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Sürgünde dendi, konserde ortaya çıktı

Güney Kore medyasınca, Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un’un sürgüne gönderdiği ifade edilen üst düzey diplomatı Kim Yong Chol konserde görüldü.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
Sürgünde dendi, konserde ortaya çıktı

Güney Kore medyasınca, Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un’un sürgüne gönderdiği ifade edilen üst düzey diplomatı Kim Yong Chol konserde görüldü.


Güney Kore medyası geçtiğimiz günlerce, üst düzey Kuzey Koreli diplomat Kim Yong Chol’un sürgüne gönderilerek ağır cezaya çarptırıldığını ve yardımcısının da infaz edildiğini öne sürmüştü. Kuzey Kore medyası ise söz konusu diplomatın dün bir konsere katıldığını gösteren fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda, Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un’un sadece bir kaç koltuk uzağında oturan kişinin Kim Yong Chol olduğu ifade ediliyor. Ancak fotoğrafta gösterilen kişinin elleriyle yüzünü kısmen kapatması, Kim Yong Chol olup olmadığı tartışmalarına neden oldu.


Kuzey Kore medyası Güney Kore medyasının infaz edildiğini iddia ettiği Kim Yong Chol’un yardımcısı Kim Hyok Chol ile ilgili bir açıklamada ise bulunmadı.


Öte yandan Kim Yong Chol’un sürgüne gönderilerek ağır cezaya çarptırıldığı ve Şubat ayında Hanoi’de ABD ile gerçekleşen ikinci nükleer zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ajan olarak suçladığı özel temsilci Kim Hyok Chol’un idam edildiğine ilişkin rapor Güney Kore’nin en büyük gazetelerinden biri olan Chosun Ilbo’da yayınlandı. İsmini açıklamayan Kuzey Koreli bir kaynağa dayandırılarak verilen raporun, Kuzey Kore’den Güney Kore’ye sığınan bir yazar tarafından kaleme alındığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
  1. fotoğraf
  2. konser

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