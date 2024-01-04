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Avrupa Sürgün açıklamalarının ardından İspanya ve AB'den kınama
Avrupa

Sürgün açıklamalarının ardından İspanya ve AB'den kınama

Yeniakit Publisher
2024-01-04 11:42:00 -
Sürgün açıklamalarının ardından İspanya ve AB'den kınama

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir'in 'Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi gerektiğini' belirten son açıklamalarına tepkiler sürüyor. ABD ve Fransa’nın ardından Avrupa Birliği (AB) ve İspanya da iki bakanın açıklamalarını kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrailli iki bakanın açıklamalarını kınadıklarını belirterek, “İspanya Hükümeti, İsrail Hükümeti üyelerinin Gazze'de uluslararası hukuka aykırı olacak nüfus hareketlerini çağrıştıran son açıklamalarını reddediyor. İspanya, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesinin ve sivil halkın korunmasının garanti altına alınmasının acil gerekliliğini yineler” ifadelerini kullandı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yaptığı açıklamada, “İsrailli bakanlar Ben Gvir ve Smotrich'in Gazze'deki Filistinli nüfusuna, onların göçü için bir plan çağrısında bulunan kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

“GAZZE HALKININ ZORLA YERİNDEN EDİLMESİ SOYKIRIMDIR”

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrailli iki Bakanın açıklamalarını ve olası bir yerinden edilme eylemini ‘soykırım’ olarak nitelendirerek, “Özellikle çocuk sayısının çokluğu göz önüne alındığında, Gazze nüfusunun zorla yerinden edilmesi bir soykırım eylemidir. Kongolu veya diğer Devlet yetkilileri herhangi bir nüfus transferini kabul etmeleri halinde soykırıma yardım ve yataklık etmekten suçlu olacaklar”dedi.

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