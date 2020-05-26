Gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğünü yaptığı programda sürezis nafaka mağdurları sorunlarını anlatıyor.

Mehmet Özmen: Değerli konuklarımızla süresiz nafaka konusunu konuşacağız. Yaklaşık 2 milyon kişi mağdur durumda. Bu sorunu bizzat mağdurlardan dinleyeceğiz.

Gülşen Çalçoban: 88 yılından bu yana insanlar süresiz nafakaya mahkum edildi. 1 gün evli kalsan bile ömür boyu nafakaya mahkum oluyorsun, biz demiyoruz ki tamamen kalksın bu, buna bi alt sınır üst sınır getirilsin. Bazı kadın örgütleri tarafından deniliyor ku çocukların nafakası verilmiyor. Biz buna katılmıyoruz. Bir baba hayatı boyunca çocuğuna bakmak zorunda ancak yollarını ayırdığı bir kadına ömür boyu para ödemek zorunda bırakılıyor. İnsanlar zaten hayatına zor devam ediyor. Ancak insanlar hala öfkesini kusmaya çalışıyor. Eşim eski karısına bağlantısı olmadığı halde nafaka ödüyor. Cumhurbaşkanımız bu konuda talimat bile verdi ancak şimdi hala bir çözüm yok. Kadın asgari ücret bile alsa yoksul olduğu için nafaka ödemeye mecbur oluyorsunuz.

Benim eşim 1,5 sene evli kalıyor. Şimdi 6 senedir nafaka ödüyor. Aylık 700 lira ödeme yapıyor eşim. Benim eşim asgari ücret alıyor haliyle geçinemediği için ekstra işler yapıyor. Şu dönemde çalışma imkanı bile yok.

Celalettin Yıldırım: Ben askerlikten istifa edince terk edildim. Boşanma davam devam ediyor ancak şimdi ben nafaka ödemek zorunda bırakılıyorum. Ben bu boşanma sürecinin uzamasından usandım. Şimdi artık çocuğumu bile göremiyorum. İcraya para ödemekten bıktım ben, tedbir nafakası ödüyorum ben, şiddet uygulamadım ben karıma. Şehit Uzman Sabri Acem'in eşi cenazeye bile katılmadığı halde şehit maaşı alıyor. Niye bu kadınlar çalışmıyor ben anlayamıyoruz. Artık cinnet geçirme noktasına geldim ben artık. Şehadet yolunda yürüdüm ben artık bunaldım. İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın her türlü haklı çıkıyor.