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Suret-i Rahman’dan alıp şeytana ruhlarını sattıklarını bilmiyorduk

Vatanı düşmana karşı savunması sırasında vurulması sonucu 7 kez ameliyat edilen 15 Temmuz gazisi Ahmet Yasin Kasarcı, "Zırhlı aracın tepesinden biri havaya doğru ateş ediyordu. Bu bizim askerimiz, bu bize sıkmaz dedim ama bunların suret-i rahmandan alıp şeytana ruhlarını sattıklarını bilmiyorduk." dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 16:27
Suret-i Rahman’dan alıp şeytana ruhlarını sattıklarını bilmiyorduk

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde (Boğaziçi Köprüsü) eşiyle yaralananAhmet Yasin Kasarcı, 7. kez ameliyat edildi. Vücudunun yan tarafından vurulduğu için kaburgaları kırılan ve omuriliğindeki sinirleri zarar gören Kasarcı, darbe girişiminden bugüne kadar tek başına ayakta durmakta zorluk çekiyor. Daha iyi yürüme şansı olmayan ve sürekli ağrı çeken Kasarcı, ameliyatların ardından çektiği ağrıların azalmasını umuyor.

Namazımı kılıp eşimle dışarı çıktım

Ameliyatının ardından açıklamalarda bulunan Kasarcı, 15 Temmuz’da halı saha maçından sonra telefonla aradığı eşinden darbe girişimi olduğunu öğrenerek evine gittiğini anlattı. Evde ailesiyle televizyon izlediğini, bu sırada TRT’deki darbe bildirisinin okunduğunu, farklı kanallarda dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın “Bu bir kalkışmadır” şeklindeki açıklamasının alt yazı şeklinde verildiğini aktaran Kasarcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sokaklara çıkın” çağrısının ardından yatsı namazını kılıp eşiyle dışarı çıktığını anlattı.

Eşi ve kız kardeşiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gittiklerini ifade eden Kasarcı, “Köprüden aşağı inerken Altunizade’de Hz. Ali Camisi’nin yanından aşağıya doğru zırhlı bir araçla bir tank geçiyordu. Zırhlı aracın tepesinden biri havaya doğru ateş ediyordu. Bu bizim askerimiz, bu bize sıkmaz dedim ama bunların suret-i rahmandan alıp şeytana ruhlarını sattıklarını bilmiyorduk. Sonra ilerlemeye devam ettik. Bu arada yaralılar olmaya başladı. Olayın ciddiyetinin farkında olmaya başladık. Bir taraftan da selalar okunuyor, onları da çok net bir şekilde duyuyoruz. Allah zaten o korkuyu bizden aldı, ölüm korkusu falan hiç aklımızın ucuna gelmiyordu” diye konuştu.

Kasarcı, köprüde yaralananlara yardımcı olduklarını ve onları araçlara bindirerek hastaneye gönderdiklerini anlatarak, “Duraklara yakın bir yerde eşim ‘Ben vuruldum Yasin’ dedi. Eşime döndüğüm zaman ben yanımdan aldım mermiyi. Aynı ateşle vurulmuş olabiliriz belki de. Tabii ben vurulunca bir anda sessizlik oldu, hiçbir şey duymuyorum. O an sinir sistemi bende çöktü. O an ilk aklıma Yunus aleyhisselam geldi. Ben burada hayatı bitiriyorum... Kelime-i şehadet getirdim. O şekilde ayaklarım daha beni tutmadı, devrildim. Akabinde beni hastaneye kaldırmışlar. Ondan sonrası zaten bende yok” dedi.

Biz bu sancıları gururla şerefle çekiyoruz

Ahmet Yasin Kasarcı’nın eşi Ayla Kasarcı, 15 Temmuz’da gündüz hastanede kanser tedavisi gördükten sonra eve gittiğini ve kızının söylemesi üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu ve halı sahada maç oynayan eşini aradığını söyledi. Kasarcı, “Biz bu sürecin sancılarını çekiyoruz derken buradan sitem algılanılmasın. Biz bu sancıları gururla, şerefle çekiyoruz. Orası bambaşka bir şey ama hani bizim için bu süreç uzuyor. Dışarıdan eşime bakıldığı zaman yürüme bozukluğunu görüyorsunuz ama içeride tahrip olan pek çok şey var. Pek çok organında sıkıntı var. Onların da toparlanması için kısım kısım vücudunu dinlendirerek ameliyat ettiriyorlar. Mesela bu seneye iki ameliyat ayrıldı. Bu seneyi iki ameliyatla geçireceğiz. Önümüzdeki sene başka bir sıkıntısı için başka bir cerrahi müdahale yapılacak. Bu böyle gidiyor. Yani bunun sayılarını sınırlandıramıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:27
  1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  2. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi
  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü)
  4. Ahmet Yasin Kasarcı
  5. TRT
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. dönemin Başbakanı Binali Yıldırım
  8. Hz. Ali Camisi
  9. suret-i rahman
  10. Kelime-i şehadet
  11. Ahmet Yasin Kasarcı’nın eşi Ayla Kasarcı

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