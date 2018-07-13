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Nafaka kanunu değişiyor mu 2018? Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

Binlerce erkeğin korkulu rüyası olan süresiz nafaka ödeme uygulamasında son dakika gelişmesi bekleniyor. Vatandaşların çağrılarına kulak veren hükümet yeni düzenleme için kolları sıvamaya hazırlanıyor. Meclis'nin yeni dönemde çözüme kavuşturacağı konuların başında süresiz nafaka uygulaması var. Peki nafaka şartları nasıl olacak? Yeni nafaka kanunun hangi hükümleri kapsayacak? Bu konuda öneriler neler?

13 Temmuz 2018 Cuma 09:58
Nafaka kanunu değişiyor mu 2018? Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

Binlerce erkeğin korkulu rüyası olan ömür boyu nafaka ödeme uygulamasında son dakika gelişmesi yaşandı. Vatandaşların çağrılarına kulak veren hükümet yeni düzenleme için harekete geçti. Peki Nafaka kanunu değişiyor mu? Nafaka kaldırılıyor mu? Nafakanın süresi ne olacak? Nafaka miktarı nedir.? İşte detaylar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini açıkladı. Farklı alternatifleri değerlendiren Adalet Bakanlığı çalışmanın sonuna geldi. Süresiz nafakanın kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye bunları birbirleriyle ölene kadar hukuken bağlamak doğru değil. Ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz” dedi.

İKİ YIL NAFAKA ÖDENECEK SONRASINA BAKILACAK

İki yıl nafaka ödedikten sonra başka formüllerle devletin desteklemesi yönünde çalışma yapmayı planladıklarına işaret eden Bakan Gül, Avrupa’daki örnekleri incelediklerine değindi. Süresiz nafakada kadını da koruyan bir taslak hazırladıklarını anlatan Gül, bu konuyu seçim sonrasında ilgililerle paylaşıp neticeye ulaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Boşanmış çiftler arasında süresiz nafaka ödenmesine yönelik itirazlar Nisan ayında gündeme taşınmıştı.

NAFAKA MİKTARI NE OLMALI?

Boşanmalarda nafakanın ne kadar ödeneceğine ilişkin hakim, nafakayı ödeyecek kişinin geliri oranında bir miktara hükmetmektedir. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucu Temsilcisi İlknur Birsel, 1 gün bile evli kalmadan ömür boyu nafaka ödemeye mahkûm edilen mağdurların sesini duyurmak için başlattıkları imza kampanyasındaki imza sayısının 6 bini aştığını belirterek, “Kamuoyu bizim sesimizi duydu ve haklılığımızı gördü. Meclis’e ve hükümete bu imzaları en kısa sürede sunacağız” dedi.

NAFAKA İLE İLGİLİ ÖNERİLER NELER?

Birsel, önerilerini anlattı:

-Boşanmak için gereken bekleme süresi 3 yıldan 1 yıla indirilsin.

-Yoksulluk nafakası en fazla 5 yıl verilsin.

-Yoksulluk nafakası, “az kusurlu” ya da “kusursuz eşe” verilsin.

-Süre sonunda mağduriyet sürüyorsa nafakayı fon kurup devlet karşılasın.

-Asgari ücretliler aleyhine hükmedilecek nafaka da bu fondan ödensin.

-Mal rejimi davası açma hakkı 1 yıl olarak düzenlensin.

-Nafakasını ödeyemeyen eşe tazyik hapsi kaldırılsın.

-Altsoya “yardım nafakası” yeniden değerlendirilsin.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:58
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