Nafaka ile ilgili son dakika haberleri 2019 Süresiz nafaka son durum

Boşandığı halde, süresiz nafaka ödeyen binlerce vatandaşın beklediği nafaka yasası ne zaman çıkacak? Asgari ücretle çalışan bir erkek, süresiz nafaka ödemeye mahkum edilmesi durumunda, zaten kıt kanaat geçinen erkek bu kez mağdur olan taraf oluyor. Binlerce vatandaşın kanayan yarası konumunda olan süresiz nafaka konusunda hükümet çalışma başlattı. Peki nafaka yasası ne zaman çıkacak? Ömür boyu nafakaya son dakika ayarı geldi mi? İşte nafaka ile ilgili son dakika haberleri 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinenin 100 günlük eylem planını açıkladı. Eylem planında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konular var. 100 günlük eylem planı maddeleri arasında Türkiye'nin kanayan yarası olan nafaka konusuda var. Eylem planının 15. maddesi nafakaya ayrıldı ve şöyle denildi. 'Nafaka ödemesi sisteminin adil bir hale getirilmesi' gerekmektedir.

"Ömür boyu nafaka” ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren Hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. Adalet Bakanlığı’nda, nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Meclis’teki Boşanma Komisyonu, kendisine bu yönde ulaşan çok sayıda başvuruyu değerlendirip, hazırladığı önerileri Adalet Bakanlığı’na sunmuştu. Adalet Bakanlığı’nda, hem Meclis Komisyonu’ndan gelen öneriler, hem de Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda bir hazırlık başlatıldı.

Nafaka nasıl hesaplanacak?

Henüz hazırlık aşamasında olan çalışmada, “nafaka”nın “ömür boyu” değil, 5 aşamaya göre belirlenmesi öngörülüyor. Buna göre nafaka, “evli kalma süresi”, “çocuk olup olmaması”, “boşanan kadının yaşı”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” dikkate alınarak hesaplanacak.

Nafaka ödenmeyebilir

Boşanan çiftlerin bu 5 koşulu hangi oranda taşıdıkları, nafakanın hesaplamasında etkili olacak. Mahkeme, 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerle nafaka ödenmesine karar verebilecek. Kadına ödenecek nafakada, boşanmada kadının “kusur” derecesi önem taşıyacak. Kadının boşanmadaki kusurunun yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda mahkeme,nafaka verilmemesi yönünde karar alabilecek.

Ömür boyu nafaka kimler alabilecek?

Evli kalma süresi ve çocuk olup olmaması ile kadının ekonomik gelir durumunun yanı sıra, boşanan kadının yaşı, nafaka hesabında en önemli unsur olacak. İleri yaşta olması durumunda kadının kusur durumu fazla olsa bile ömür boyu nafaka ödenmesi söz konusu olacak. İleri yaştaki bir kadının, bir daha evlenme ihtimali ve gelir elde edebilecek bir işte çalışması mümkün olamayacağı göz önünde bulundurularak ömür boyu nafaka alması öngörülecek.

Nafaka yerine toplu tazminat mı?

Şu anda da yasada var olan, ancak çok uygulanmayan, toplu “tazminat” alarak nafakadan çekilme imkanı da, seçenekler arasında yer alacak. Nafaka yerine toplu tazminat ödenmesi, böylelikle nafaka verilmemesi mümkün olabilecek.

Yoksulluk devam ediyorsa...

TBMM Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Olayları Araştırma Komisyonu’nun 14 Mayıs 2016 tarihli raporunda özetle şu tespit ve önerilerde bulunuldu: “Farklı ülkelerde görüldüğü gibi nafakanın belirli bir sürede verilmesine yönelik ilgili kurumlarca çalışma yapılması önerilmektedir. Bu süre zarfında nafaka alan yoksul eşin, sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi için meslek edindirme ve istihdam imkanlarından faydalanmasının sağlanması gerekmektedir. Yoksulluk hala devam ediyor ise nafaka oluşturularak, fondan karşılanmalıdır.”

Nafaka konusunda kim ne söylemişti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini açıkladı. Farklı alternatifleri değerlendiren Adalet Bakanlığı çalışmanın sonuna geldi. Süresiz nafakanın kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye bunları birbirleriyle ölene kadar hukuken bağlamak doğru değil. Ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz” dedi.

İYİ Parti'den nafaka teklifi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, nafaka alacağını tahsil edemeyen eşe yardımcı olmak amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nafaka Takip Müdürlüğü kurulması için kanun teklifi verdi. Türkan, teklifin gerekçesinde, "Boşanmaya ilişkin mahkeme kararları incelendiğinde, talep edilmişse neredeyse tamamına yakınında nafakaya hükmedildiği görülmektedir. Bu görüntü, birçok sorunu yokmuş gibi göstermektedir. Çünkü, özellikle geçim sıkıntısına bağlı boşanmalarda mahkemece bağlanan nafaka, çok önemli oranda borçlunun ödeme kabiliyetinin yokluğu sebebiyle tahsil edilememektedir. Zaten ödeme imkanı olsa bu boşanmaların önemli bir kısmı çoğunlukla yaşanmayacaktır. Bu durumda nafaka bağlanmış ve mağduriyeti giderilmiş gibi görünen eş ve çocuk aslında bunu tahsil edemezken toplumun geneli ve devlet organları durumdan haberdar değildir." değerlendirmesini yaptı.

İki yıl nafaka ödenecek sonrasına bakılacak

İki yıl nafaka ödedikten sonra başka formüllerle devletin desteklemesi yönünde çalışma yapmayı planladıklarına işaret eden Bakan Gül, Avrupa’daki örnekleri incelediklerine değindi. Süresiz nafakada kadını da koruyan bir taslak hazırladıklarını anlatan Gül, bu konuyu seçim sonrasında ilgililerle paylaşıp neticeye ulaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Boşanmış çiftler arasında süresiz nafaka ödenmesine yönelik itirazlar Nisan ayında gündeme taşınmıştı. Boşanmalarda nafakanın ne kadar ödeneceğine ilişkin hakim, nafakayı ödeyecek kişinin geliri oranında bir miktara hükmetmektedir. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucu Temsilcisi İlknur Birsel, 1 gün bile evli kalmadan ömür boyu nafaka ödemeye mahkûm edilen mağdurların sesini duyurmak için başlattıkları imza kampanyasındaki imza sayısının 6 bini aştığını belirterek, “Kamuoyu bizim sesimizi duydu ve haklılığımızı gördü. Meclis’e ve hükümete bu imzaları en kısa sürede sunacağız” dedi.

"Bakan bize neden sahip çıkmıyor?"

Ahmet Kural ile Sıla arasındaki kavga sonrası, Sıla’ya destek mesajı yollayan Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a tepkiler sürüyor. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu da, aileden ziyade ‘kadın’ bakanı gibi faaliyet gösteren Zümrüt’ü eleştirerek, “Sıla’ya sahip çıkan bakanlık bize neden sahip çıkmıyor” açıklamasında bulunmuştu.