‘Süresiz nafaka’ ve ‘çocuk icrası’ canlı yayınında masaya yatırılıyor

'Süresiz nafaka’ sadece erkekleri değil birçok kadını da mağdur etmeye devam ediyor. ‘Süresiz nafaka’ ve ‘çocuk icrası’ mağdurları, platform başkanları. hukukçular ve gazeteciler konuyu canlı yayında konuşuyor.

Mehmet Özmen: Seyfullah bey hoşgeldiniz. Nedir bu nafaka?

Avukat Seyfullah Yıldırım: Bugün yoksulluk ve mağduriyet nafakası sorunlu olan nafakalardır. Kamuoyunda en çok şikayet edilen, tedbir ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakasında her hangi bir şart aranmaz. Boşanma davası açılınca devreye girer. Yoksulluk nafakası da boşanma sonucunda yoksulluğa düşebilirse eşten talep edilebiliyor.

Mehmet Özmen: Nafakayla ilgili en çok şikayet edilen şey nedir?

Avukat Seyfullah Yıldırım: Yargıdaki hantallık bu ülkenin bir problemidir. Boşanma davası açılınca bazı usüller var. Bu kadar usül içerisinde yolunda giden bir boşanma davası 8 ay sürüyor. Yargıdaki iş yükü nedeniyle iki duruşma arasında 3-4 ay gibi süre verilebiliyor. Taraflar uyuşmazsa dava istinafa gidiyor. 6 ay sonra istinaftan karar çıkıyor. İstinaf tekarar dava görüşülsün derse, dava başa dönüyor. Yine temyiz yoluna gidebiliyor. Eğer dosyanız bozulursa vay halinize, 15 yıl süren davalar var.

Mahkeme kararı kesinleşip nüfusa bilidirim yapılmazsa kişi evli sayıldığı için nüfusta da öyle görünüyor. Dava sürecince tedbir nafakası ödeniyor. Diyelim dava bitti yoksulluk nafakası gündeme geliyor.

Mehmet Özmen: Çözüm öneriniz nedir?

Avukat Seyfullah Yıldırım: Ben sürezis yoksullukta düzenleme yapılmasını isterim. Al ve üst sınır belirlenmeli, devletin sosyal devleti devreye sokması gerekiyor. Nafaka için fon da oluşturabilir.

3 ay evli kalıp 31 yıl nafaka alanlar var.

Boşanan çiftlerde ortada kalmış çocukların durumu çok kötü oluyor. Boşanan insanlar tekrar evlendiğinde çok büyük sıkıntıya giriyor. İkinci bir evlilik yaptırdığında insanlar büyük sorunlar yaşıyor.

Mehmet Özmen: Seyran Baykal hanıma söz vermek istiyorum. Nafaka hakkında neler söylersiniz.

Seyran Baykal: Ben ikinci evlilik mağduruyum. Eşim cezaevine girdi bu yüzden. 4 çocuğum var eşim yoksulluk nafakasını ödeyemediği için cezaevine girdi. Eşim 4 kere girip çıktı bu yüzden. Eşim aylık 2 bin 500 lira ödemek zorunda. Ben çocuklarıma bakmak için evlere temizliğe gidiyorum. Ben ne yapabilirim bu şekilde.

Buradan kadınları savunan STK'lara sesleniyorum. Boşanan kadın mağdur da ben mağdur değil miyim?