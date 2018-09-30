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Süresiz nafaka sempozyumu bugün

Yıllardır büyük mağduriyetlere yol açan süresiz nafaka uygulamasının konu edineceği sempozyum bugün İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

30 Eylül 2018 Pazar 09:05
Süresiz nafaka sempozyumu bugün

YENİAKİT.COM.TR - Ayrılan eşlerin yeniden yuva kurmasının önüne geçen ve büyük maddi sorunlara neden olan süresiz nafaka uygulaması gündemdeki yerini koruyor. Nafaka ödeyen erkeğin ömrü boyunca ödemek zorunda kaldığı nafakanın mali külfetinden dolayı yeni yuva kurulmasının önüne geçen ve “Yoksulluk nafakası” adı altında uygulanan süresiz nafaka ile ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sempozyum düzenlenecek. “Süresiz Nafakaya Adil Çözüm Sempozyumu” 30 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Yargıtay Genel Kurulu Üyesi Sevil Kartal, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Emekli Hakim Serhan Gürsoy, Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı gibi önemli isimlerin konuşma yapacağı sempozyumda mağdurlar adına Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça da sorunları dile getirecek.

Süresiz nafaka bel büküyor!

Süresiz nafaka böbrek sattırıyor

Süresiz nafaka caiz değil

Akit yazdı!.. Süresiz nafaka zulmü bitiyor

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:05
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. süresiz nafaka
  4. Ömer Uğur Gençcan
  5. Sevil Kartal
  6. Serhan Gürsoy
  7. Cavit Tatlı
  8. İlknur Birsel Büyükakça
  9. Yoksulluk nafakası

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