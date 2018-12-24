Süresiz nafaka kalkacak mı? Nafaka yasası çıkacak mı MHP ve İYİ Parti'den son dakika nafaka teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk 100 günlük eylem planında Türkiye'nin kanayan yarası olan süresiz nafaka konusuna ilişkin çalışmanın yapılacağını açıklamıştı. Peki nafaka son dakika gelişmesi var mı? Süresiz nafaka son durum, nafaka yasasında son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinenin 100 günlük eylem planını açıkladı. Eylem planında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konular var. 100 günlük eylem planı maddeleri arasında Türkiye'nin kanayan yarası olan nafaka konusuda var. Eylem planının 15. maddesi nafakaya ayrıldı ve şöyle denildi. 'Nafaka ödemesi sisteminin adil bir hale getirilmesi' gerekmektedir.

Nafaka ne zaman kalkar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı süresiz nafaka sorununu “Gündem buluşmaları” konulu toplantıyla masaya yatırdı. Toplantının içeriğini oluşturan yoksulluk nafakası müessesesinin son dönemde medyada sıklıkla gündeme geldiğini ve kamuoyunda çeşitli açılardan tartışıldığını vurgulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, şunları söyledi: ‘Yoksulluk nafakasını düzenleyen Medeni Kanunun ilgili hükümlerinin, eleştiriye neden olan uygulamaların en aza indirilmesi ve taraflar için adil bir çözüm üretmesi adına toplumsal gereklilikler doğrultusunda, ilgili tüm taraflarca değerlendirilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda aile fertlerinin herhangi birinin mağduriyet yaşamayacağı ve hak kaybına uğramayacağı bir sistemi daha işlevsel hale getirmek durumundayız hep beraber.”

“Nafaka sorunu bir an önce çözülmeli”

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri görüşlerini dile getirdi. Çocuklu ailelerin boşanması sonrasında velayet ve nafaka sorunu yaşandığını, çocukların icralık hale gelmesinin söz konusu olduğunu dile getiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Konuyla ilgili MHP Grubu olarak Meclise kanun teklifi verdik. Bunun bir an önce gündeme getirilmesini bekliyoruz ya da siz teklif verin, sizin teklifinizi konuşalım ama bir an önce bu sorunları çözelim." ifadesini kullandı.

"Boşanabilirsiniz ama annelik, babalık ebedidir"

Medeni Kanunu'na göre, boşanmanın ardından velayetin tek başına anne veya babadan birine verildiğini, bunun haksızlık olduğunu söyleyen Aycan, şöyle devam etti: "Boşanabilirsiniz ama annelik, babalık ebedidir. Kimseye 'Çocuğundan vazgeçin.' diyemezsiniz. Dünyanın geldiği nokta budur. Bizim Medeni Hukukumuz ise çocuğun velayetini tek taraflı veriyor. Bunun kaldırılması lazım. Kadın kutsaldır, cennet annelerin ayağı altındadır ama babalar da kötü insanlar değildir. Hepsini peşinen kötü olarak kabul etmek ve çocuğundan vazgeçmesini istemek de hak değildir."

İYİ Parti’den nafaka teklifi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, nafaka alacağını tahsil edemeyen eşe yardımcı olmak amacıyla, Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nafaka Takip Müdürlüğü kurulması için kanun teklifi verdi.Türkkan'ın teklifi, nafaka alacağının, borçlunun ödeme kabiliyetinin bulunmadığının adli makamlarca kesinlik kazanması ve alacaklının muhtaç olması durumunda bir yıl boyunca bu Nafaka Takip Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasını öngörüyor. Müdürlük, alacaklının halefi olacak ve borçludan tahsil hakkını kullanacak.Nafaka alacaklısının muhtaçlığının bitmesi ya da borçlunun ödeme imkanına ulaşması halinde ödeme kesilecek ve varsa haksız ödemeler geri alınacak.

"Nafaka konusundaki çalışmanın sonuna gelindi"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini açıklamıştı. Farklı alternatifleri değerlendiren Adalet Bakanlığı çalışmanın sonuna geldi. Süresiz nafakanın kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye bunları birbirleriyle ölene kadar hukuken bağlamak doğru değil. Ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz” demişti.