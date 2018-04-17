Süresiz nafaka böbrek sattırıyor! Arabasını sattı, böbreğini de...
Ayrılan eşleri ömür boyu borca mahkum eden ve bir daha yuva kurulmasının büyük ölçüde önüne geçen süresiz nafaka zulmü nedeniyle ortaya çıkan çaresizliğin hazin bir örneği Manisa’da yaşanıyor. Aldatılarak ayrıldığı eski eşine 4 yıldır nafaka ödemek zorunda olan Şükrü Bayar, nafaka borcu nedeniyle böbreğini satılığa çıkardı. Akit’e konuşan Şükrü Bayar, nafakayı ödeyebilmek için dükkanını devrettiğini, daha sonra otomobilini sattığını, şimdi ise böbreğini satışa çıkardığını söyledi.17 Nisan 2018 Salı 12:11
Yuvaları paramparça eden yanlış hukuki uygulamalar arasındaki süresiz nafaka, hazin vakalara neden olmaya devam ediyor. Ayrılan eşleri ömür boyu borca mahkum eden ve bir daha yuva kurulmasının büyük ölçüde önüne geçen süresiz nafaka zulmü nedeniyle ortaya çıkan çaresizliğin hazin bir örneği Manisa’da yaşanıyor. Aldatılarak ayrıldığı eski eşine 4 yıldır nafaka ödemek zorunda olan Şükrü Bayar, nafaka borcu nedeniyle böbreğini satılığa çıkardı.
SON ÇARE...
2014 yılında iffetsizlik nedeniyle yollarını ayırdığı eski eşine mahkeme tarafından nafaka ödemeye mahkum edilen Şükrü Bayar, oldukça zor günler geçiriyor. Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde yer alan süresiz nafaka uygulaması nedeniyle hayatı zindana dönen Şükrü Bayar, nafaka borcu nedeniyle önce dükkanını devrettiğini, daha sonra otomobilini sattığını, şimdi ise böbreğini satışa çıkardığını söyledi. Akit’e konuşan Bayar, “4 yıldır nafaka ödüyorum. Şu an işsizim, günlük işlere gidiyorum. Beni bu hale nafaka getirdi. Önceleri zorluk çekmiyordum ama daha sonra maddi durumum bozuldu. Önce dürüm dükkanımı devrettim. Ardından arabamı sattım. Ama her ay ödemek zorunda olduğum nafaka borçlarım birikti. Bu nedenle şu an 12 ay hapis cezam var. Nafaka illetini ödeyebilmek için son çare böbreğimi satmak. Şimdi böbreğimi satmak için yasal izinler almaya çalışıyorum” dedi.
CİNNETİN EŞİĞİNDEYİM
Bayar, “Benim ilk evliliğimden olma iki kızım var. Birisi üniversite okuyor. Oldukça masraflı bir süreç bu. Nafaka zulmüne maruz kaldığım evliliğimin ardından yeni bir hayat kurmuş ve yeni bir evlilik yapmıştım. Şu an bu evliliğim de ödeyemediğim nafaka borçları yüzünden sıkıntıya giriyor. Nafaka nedeniyle hayatım alt üst olmuş durumda. Ben akşam haberlerine ‘cani koca’ diye konu olmak istemiyorum. Allah korusun ama cinnetin eşiğindeyim” şeklinde konuştu.
HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ
Süresiz nafakanın yol açtığı mağduriyetleri ve gelen yoğun şikayetleri değerlendiren hükümetin, sorunu çözmek için harekete geçtiği, Adalet Bakanlığı’nın da evlilik süresini, çocuk durumunu, gelir durumunu, boşanan kadının yaşını ve boşanmadaki kusuru dikkate alarak bir çalışma başlattığı öğrenildi.
30 YILLIK PRANGA MÜEBBET NAFAKA
Süresiz nafaka, nafaka alan kadının bu haktan faydalanabilmek için bir daha evlenmemesine, nafaka ödeyen erkeğin ise ömrü boyunca katlanmak zorunda kaldığı mali külfetten dolayı yeni yuva kuramamasına neden oluyor. “Yoksulluk nafakası” adı altında uygulanan süresiz nafaka, 1988’den önce 1 yıl olarak uygulanıyordu. 4 Mayıs 1988’den bu yana kanunun 175. maddesi gereği eski eşe ödenen nafaka süresi, ömür boyu olarak standartlandırıldı.
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Serkan2 sa önce Ağırlaştırılmış Müebbet Nafaka Cezası resmen dolandırıcılıktır. Amaçları aileleri dağıtmak, ebeveynsiz çocukların yaygınlaşmasını sağlamak, aile hayatını kadın hakları kılıfıyla bitirmek. Aile hayatının yerine zina, fuhuş, eşcinsel, lezbiyen, gay...vs sapıklıkların yaygınlaşmasını ve zirve yapmasını sağlamak, böylece sol tandanslı seçmen kitlesi oluşturup ülkeye komünizmi getirmektir. Perde arkasında yatan işte bu komünizm hayalleridir. Komünizm uğruna aileler kasıtlı olarak dağıtılıyor. kaya3 sa önce Nihayet akılları oy kaybı olunca başlarına geldi birazcık empati yapsın bu yetkililer bu haberdeki binlerce mağdur erkekten birisi sadece. Yıllardır nafaka vermiş ölene kadar da verecek bu nasıl bir mantıktır. Kadının yerinde kim olsa çalışmaz alır parasını bakar rahatına. yakup3 sa önce bunun gibi daha ne herzeler var kanunda. adamlar çocuklarını haciz memuruyla haczettirerek görebiliyor. adama altı ay evden uzaklaştırma veriyorlar. altı ay orda burda sürünen adam cinnet haliyle gelip kadına zarar veriyor bu kez. aileyi korumak için güya çıkarılmış uygulamalar. aileyi korumak istiyorsan kadını adam karşısında çaresizlikten kurtar, iş ver, sahip çık. adama hayvan nuamelesi yapacağına bunu yap. HASAN HÜSEYN4 sa önce GERÇEKTEN SAÇMA KADIN BOŞANMIŞ BİRİ İLE YILLARDIR BİRLİKTE YAŞIYOR ÇOLUK ÇOCUK SAHİBİ OLUYORARKADAŞINDAN AYRILDIĞI EŞİ BİRLİKTELİKLERİNİSÜSPANSE EDİYOR ONDAN SONRA GELSİN CİNAYETLER ERKEĞE BAŞKA TÜRLÜ İŞKENCE YAPIN BU BİRAZ AĞIR ferhat5 sa önce Bu da Türkiyedeki siyasi otoriterin ilimli islam yada liberal islam anlayisinin bir delilidir. Partnerlerimiz ve müttefiklerimiz uyum yasalarikapsaminda bize gecirdikleri degerlerininden dolayi milletimizi canindan bezdirdi.Bizim Milli iradeciler pardon MILLI PIYANGOCULARsözde Hakkin adaletini meydanlarda savundugunu söylüyorlar ama AB ve ABD kriterlerinin disina cikmiyorlar. Magdur olan kardesime Iran a tasinmasini tavsiye ederim, cünkü orada esin seni hem aldatamaz hemde senden ömür boyu nafaka talep edemez hatta senin öz cocoklarini sana göstermemezlik de yapamaz. Yada senin cocuklarini kacirip gayri mesru iliskiye girdigi baska adamlarla senin cocugunu büyütemez. BUNU ancak FIRAVUN a yakisan bir sistemde mevcut ferhat5 sa önce Bu da Türkiyedeki siyasi otoriterin ilimli islam yada liberal islam anlayisinin bir delilidir. Partnerlerimiz ve müttefiklerimiz uyum yasalarikapsaminda bize gecirdikleri degerlerininden dolayi milletimizi canindan bezdirdi.Bizim Milli iradeciler pardon MILLI PIYANGOCULARsözde Hakkin adaletini meydanlarda savundugunu söylüyorlar ama AB ve ABD kriterlerinin disina cikmiyorlar. Magdur olan kardesime Iran a tasinmasini tavsiye ederim, cünkü orada esin seni hem aldatamaz hemde senden ömür boyu nafaka talep edemez hatta senin öz cocoklarini sana göstermemezlik de yapamaz. Yada senin cocuklarini kacirip gayri mesru iliskiye girdigi baska adamlarla senin cocugunu büyütemez. BUNU ancak FIRAVUN a yakisan bir sistemde mevcut. ali5 sa önce Allah yardımcısı olsun kardeşimizin.Ancak bundan sorumlu olanlara da akıl fikir versin.Zira bu yapılan modern bir hırsızlıktır.Bunun dinde imanda kitapda yeri yoktur.Allah bizim için kolaylık diler zorluk dilemez.Bunlar değişmez zulme devam edilirse sabırlı olup seçimde cevaplarını vermemiz gerekir.Ailemizi bitirenler geride ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar asla telafi edemezler.Bu arada akit medyaya ve bu haberleri yapan kardeşime de çok teşekkür ederim. nooooo6 sa önce adamın yerinde olsam ömür boyu nafaka vereceğime araba ile çarpar öldürür 5 yıl yatar çıkıp rahat ederim. KUDDUSİ ERSOY6 sa önce ESKİDEN KADINLARIN İŞ HAYATINDA YERİ YOKTU... ŞİMDİ ERKEKLE EŞ DEĞERDE İŞ HAYATINDALAR... NAFAKA ÖDEMENİN HİÇ BİR GEREKÇESİ DE YOKTUR... ERKEĞİN HAYATINI BİTİRMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYOR... TAMAMEN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ... İkrar6 sa önce Aksini yazdik suc sayildibereket yetkililer ayildikanundan yararlan bayandi erkek boyle adaletsizlige zor dayandi bu yapiln ilk deyil sevildigini sandi hep aldandigeceleri yastigi idi gozyasi dokup agladi o erkekdi guclu idi erkekler aglamazderdi babasi bu baba nasihatiydi en son allaha sigindi