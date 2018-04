Süresiz nafaka böbrek sattırıyor! Arabasını sattı, böbreğini de...

Yuvaları paramparça eden yanlış hukuki uygulamalar arasındaki süresiz nafaka, hazin vakalara neden olmaya devam ediyor. Ayrılan eşleri ömür boyu borca mahkum eden ve bir daha yuva kurulmasının büyük ölçüde önüne geçen süresiz nafaka zulmü nedeniyle ortaya çıkan çaresizliğin hazin bir örneği Manisa’da yaşanıyor. Aldatılarak ayrıldığı eski eşine 4 yıldır nafaka ödemek zorunda olan Şükrü Bayar, nafaka borcu nedeniyle böbreğini satılığa çıkardı.

SON ÇARE...

2014 yılında iffetsizlik nedeniyle yollarını ayırdığı eski eşine mahkeme tarafından nafaka ödemeye mahkum edilen Şükrü Bayar, oldukça zor günler geçiriyor. Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde yer alan süresiz nafaka uygulaması nedeniyle hayatı zindana dönen Şükrü Bayar, nafaka borcu nedeniyle önce dükkanını devrettiğini, daha sonra otomobilini sattığını, şimdi ise böbreğini satışa çıkardığını söyledi. Akit’e konuşan Bayar, “4 yıldır nafaka ödüyorum. Şu an işsizim, günlük işlere gidiyorum. Beni bu hale nafaka getirdi. Önceleri zorluk çekmiyordum ama daha sonra maddi durumum bozuldu. Önce dürüm dükkanımı devrettim. Ardından arabamı sattım. Ama her ay ödemek zorunda olduğum nafaka borçlarım birikti. Bu nedenle şu an 12 ay hapis cezam var. Nafaka illetini ödeyebilmek için son çare böbreğimi satmak. Şimdi böbreğimi satmak için yasal izinler almaya çalışıyorum” dedi.

CİNNETİN EŞİĞİNDEYİM

Bayar, “Benim ilk evliliğimden olma iki kızım var. Birisi üniversite okuyor. Oldukça masraflı bir süreç bu. Nafaka zulmüne maruz kaldığım evliliğimin ardından yeni bir hayat kurmuş ve yeni bir evlilik yapmıştım. Şu an bu evliliğim de ödeyemediğim nafaka borçları yüzünden sıkıntıya giriyor. Nafaka nedeniyle hayatım alt üst olmuş durumda. Ben akşam haberlerine ‘cani koca’ diye konu olmak istemiyorum. Allah korusun ama cinnetin eşiğindeyim” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Süresiz nafakanın yol açtığı mağduriyetleri ve gelen yoğun şikayetleri değerlendiren hükümetin, sorunu çözmek için harekete geçtiği, Adalet Bakanlığı’nın da evlilik süresini, çocuk durumunu, gelir durumunu, boşanan kadının yaşını ve boşanmadaki kusuru dikkate alarak bir çalışma başlattığı öğrenildi.

30 YILLIK PRANGA MÜEBBET NAFAKA

Süresiz nafaka, nafaka alan kadının bu haktan faydalanabilmek için bir daha evlenmemesine, nafaka ödeyen erkeğin ise ömrü boyunca katlanmak zorunda kaldığı mali külfetten dolayı yeni yuva kuramamasına neden oluyor. “Yoksulluk nafakası” adı altında uygulanan süresiz nafaka, 1988’den önce 1 yıl olarak uygulanıyordu. 4 Mayıs 1988’den bu yana kanunun 175. maddesi gereği eski eşe ödenen nafaka süresi, ömür boyu olarak standartlandırıldı.