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Süresiz nafaka artık dizilerde! Diyalog akıllara durgunluk verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalardan sonra, süresiz nafaka mağdurlarının gözü kulağı meclisteyken, bazı çevreler tarafından ise nafakanın süreli hale getirilmesine itiraz sesleri yükseliyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte 'süresiz nafaka' dizilere de konu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan 'Kimse Bilmez' adlı dizideki bir sahnede iki genç kadın arasında geçen 'süresiz nafaka' diyaloğu akıllara durgunluk verdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:53

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Hükümet yetkilileri tarafından birbiri ardına yapılan süresiz nafaka açıklamalarından sonra gözler TBMM'ye çevrildi. İki milyonu aşkın nafaka mağduru heyecanla müjdeli haberi beklerken, kendilerine 'kadın hakları savunucusu' adı veren bazı çevrelerden itiraz sesleri yükseliyor.

'Böylesi bana denk gelmiyor ki'

Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte süresiz nafaka artık dizi sahnelerine de konu oldu. ATV'de yayın hayatına başlayan 'Kimse Bilmez' adlı dizide akıl almaz bir sahne ekrana geldi. İki genç kadın oyuncu arasında evlilik konuşulurken kararsız kalan genç kadına diğerinin tavsiyesi şöyle oldu:

"Bak ben geçen gün bir haber okudum. Kadın evlenmiş 9 gün evli kalmış, ömür boyu nafaka alıyor. Bana da böylesi hiç denk gelmiyor ki"

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:53
  1. Ankara
  2. Kimse Bilmez
  3. Kimse Bilmez dizisi
  4. ATV
  5. Abdulhamit Gül

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