Süresiz nafaka artık dizilerde! Diyalog akıllara durgunluk verdi

Taha Emre Özdemir Ankara

Hükümet yetkilileri tarafından birbiri ardına yapılan süresiz nafaka açıklamalarından sonra gözler TBMM'ye çevrildi. İki milyonu aşkın nafaka mağduru heyecanla müjdeli haberi beklerken, kendilerine 'kadın hakları savunucusu' adı veren bazı çevrelerden itiraz sesleri yükseliyor.

'Böylesi bana denk gelmiyor ki'

Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte süresiz nafaka artık dizi sahnelerine de konu oldu. ATV'de yayın hayatına başlayan 'Kimse Bilmez' adlı dizide akıl almaz bir sahne ekrana geldi. İki genç kadın oyuncu arasında evlilik konuşulurken kararsız kalan genç kadına diğerinin tavsiyesi şöyle oldu:

"Bak ben geçen gün bir haber okudum. Kadın evlenmiş 9 gün evli kalmış, ömür boyu nafaka alıyor. Bana da böylesi hiç denk gelmiyor ki"