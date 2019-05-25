0553 313 94 23

Sürekli kazaların meydana geldiği kavşağa trafik lambası konulacak

Sakarya’nın Kaynarca girişinde sürekli kazaların meydana geldiği döner kavşağa trafik lambası konulmasına karar verildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:02
Sürekli kazaların meydana geldiği kavşağa trafik lambası konulacak

Sakarya’nın Kaynarca girişinde sürekli kazaların meydana geldiği döner kavşağa trafik lambası konulmasına karar verildi.


Edinilen bilgilere göre, geçilen hafta meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası döner kavşağın güvenli hale gelmesi için girişimde bulunan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli’nin çabası sonuç verdi. Karayolları Şube Müdürü ile temasa geçen Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli yaptığı açıklamada, "En hızlı şekilde trafik lambalarının faliyete geçmesi için ortaklaşa çalışma başlatacağız. Her iki taraftanda gelen araç sürücüleri döner kavşakta geçiş hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyorlar, bu yüzdende sık sık kazalar meydana geliyor. İnsanlarımızın sağlığı herşeyden daha önemli ,trafik lambası koyulmasıyla birlikte kazalarda düşüş yaşanacaktır’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan'dan S-400 çıkışı: Türkiye bağımsız bir ülke olarak...
    1. Fatih Erbakan'dan S-400 çıkışı:..
    2. Kulp’ta benekli Anadolu semenderleri..
    3. Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam..
    4. Hakkari’de iki mahalle yolu tehlike..
    5. Havluları yıkarken nerede hata..
    6. Trump’tan ikili ticaret vurgusu
    7. Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı..
    8. IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 68...
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini..
    10. Çağlak Festivalinde Türk Sanat Müziği..
    11. 19 Mayıs provalarında öğrencilerini..
    12. Merkezefendi’de ekonomi ile ilgili..
    13. Meksika’da askeri helikopter düştü: 6..
    14. Tosya İlkokulunda Dünya Süt Günü..
    15. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    16. Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu
    17. Voleybolun unutulmaz isimleri bir..
    18. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl..
    19. Güder’den öğrencilere bayram hediyesi
    20. Afganistan'da askeri helikopter acil..
    21. Mustafa Palancıoğlu: "Plan ve Proje..
    22. Kars’ta, at yarışları yapıldı
    23. Konmari metodu | Çekmece düzeni
    24. Necati Saruhan kimdir? Egetürk TV..
    25. Yargıtaydan kredi masraflarına ilişkin..
    26. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
    27. Araçta sıkışanları çıkarmak için uzun..
    28. Çan’da Hacı İbrahim Bodur vefatının..
    29. Tehlikenin farkında mısınız?..
    30. İpek Soylu, Tayland'da şampiyonluğa..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı