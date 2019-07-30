Sürekli bozulan jeneratöre kızdı, kendi jeneratörünü üretti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sürekli jeneratörü bozulan demirci ve kaynak ustası duruma kızınca dolmuş motorundan kendi imkanlarıyla jeneratör üretti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dinarlı Mahallesi’nde yaşayan demirci ve kaynak ustası Turgay Bulut, işlerinde kullandığı jeneratörün sürekli arızalanması nedeniyle yeni bir jeneratör almaya karar verdi. 10 kilovat gücündeki jeneratörlerin 10-12 bin TL olduğunu öğrenen Bulut, kendi jeneratörünü yapmak için kolları sıvadı. Eski bir dolmuş satın alarak işe başlayan Bulut, dolmuşun motorunu sökerek özel olarak yaptırdığı kasanın içine yerleştirdi. Yaptığı çalışmalarla 20 kilovat elektrik üretebilen jeneratör yapan Bulut, tüm çalışmalarını toplamda 5 bin liraya mal etti.

Yeni bir jeneratör almaya gücü yetmediğini söyleyen Bulut, "Yeni jeneratör almaya gücüm yetmedi. Düşündüm kendim yapmaya karar verdim. İlk önce ’Çiçek Abbas’ filmdeki eski bir dolmuş satın aldım. Dolmuşun motorunu kullandım. Diğer malzemeleri temin ederek traktörün arkasına kasa yaptırdım. Kasa çift katlı alt katında 20 kilovat elektrik verebilen jeneratörü üst katına da kendim çıkarak yüksek sistem bağlarda kaynağımı yapıyorum. Kendimin yaptığı jeneratörle rahata kavuştum. Dört evin ışığını sağlayabilirim. Ayrıca dinamolu su pompalarını da çalıştırmakta. Bana maliyeti ise 5 bin liraya mal oldu" dedi.