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Sürek avı düzenlendi

Erzincan’ın Üzümlü İlçesindeki çiftçilerden gelen talep üzerine Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yaptığı incelemede yaban domuzu popülasyonun yoğun olduğu tespit edilmesi üzerine zirai mücadele kapsamında, Üzümlü İlçesinde Karacalar, Otluk ve Çayıryazı köylerinde domuz sürek avı başlattı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:24
Sürek avı düzenlendi

Erzincan’ın Üzümlü İlçesindeki çiftçilerden gelen talep üzerine Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yaptığı incelemede yaban domuzu popülasyonun yoğun olduğu tespit edilmesi üzerine zirai mücadele kapsamında, Üzümlü İlçesinde Karacalar, Otluk ve Çayıryazı köylerinde domuz sürek avı başlattı.


Avcılar Atıcılar İhtisas Spor Kulübü üyelerinin katılımıyla Karacalar, Otluk ve Çayıryazı köyleri kırsalında domuz sürek avı yapıldı. Avcılar yaban domuzu popülasyonunu bertaraf etmek için iki gün arazide avlanma yaptı.


Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen sürek avı hakkında bilgi vererek, “Karacalar, Otluk ve Çayıryazı köyleri tarımsal faaliyet bakımından potansiyeli yüksek köylerimizden birisidir. Bölgedeki köyler kırsal alan ve dağ yamaçlarına yakın olan köylerimizolduğundan yaban hayvanları sürekli buradaki tarımsal faaliyetlere çok ciddi zararlar vermektedir. Bu köylerimizde büyük oranda tarımsal üretim yapılmaktadır. Burada yetiştirilen ürünlere yaban domuzları tarafından çok büyük zararlar verilmektedir. Çiftçilerimiz tarafından bizlere böyle bir müracaat oldu ve Valiliğimizin oluru ile yaban domuzu sürek avı başlattık. Son yıllarda Erzincan’da yaban domuzu popülasyonundaki artış nedeniyle çiftçilerimiz çok büyük zarar görüyordu. Zirai mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yayımlanan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı, domuz avcıları kulüplerinin bildirmiş olduğu sürekciler ve avcıların katılımıyla Erzincan İl Üzümlü İlçe Merkezine bağlı Karacalar, Otluk ve Çayıryazı köylerindeki arazilerinde yaban domuzu sürek avı düzenlendi. Düzenlenen sürek avı ile tarım alanlarına büyük çaplı zararlar veren yaban domuzu popülasyonunun azaltılması amaçlanırken, diğer yaban hayvanlarına ve doğaya herhangi bir zarar verilmedi. Sürek avı sonunda 90 adet yaban domuzu mücadelesi yapıldı ” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:24
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