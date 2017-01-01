Süre uzatılsın bereket artsın

Mayıs ayında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren konutta KDV ve tapu harcında yapılan indirimle ilgili takvim 31 Ekim’de sona erecek. 6 aylık sürede vatandaşın alım psikolojisini olumlu etkileyen ve mali olarak kazançlı çıkmasına vesile olan uygulamanın uzatılmasını isteyen sektör temsilcileri, ’’Bizim halimizden en iyi anlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’dur. Ümit ediyoruz ki, piyasa da moral verecek süre yıl sonuna kadar uzatılır’’ temennisinde bulundu.

Patronlar müjde bekliyor

Kulislerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, tapu harcı indirimini ilk satışlarda sürdürecek çalışma yaptığı belirtiliyor. Bakan Murat Kurum’un geçtiğimiz ay sektörün üç çatı derneği İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanları ile yaptığı toplantıda bu konuyu gündemine aldığı biliniyor. Ancak, uygulamanın sona ermesine sayılı günler kala sürenin uzatılmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kampanya büyük katkı sağladı

Kasım sonunda “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganı ile başlatılan dev kampanyaya da ivme katan uygulama sektörün elindeki stokların erimesinde de rol aldı. 31 Ekim’de sona erecek olan kampanyadan sonra iç finansman desteği ile yola devam etmek isteyenler için yapılacak süre uzatımı moral kaynağı olacak.

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Devletin sektöre verdiği destekler daralan ekonomiye katkı sağlıyor. Uygulama, özellikle büyük metrekarelerde üretilen lüks konuta talebi artırdı. 6 aylık süreç bekleyen talebin alıma dönüşmesinde büyük itici güç oldu. Ancak bu düzenlemenin 31 Ekim’e kadar değil de yıl sonuna geçerli olması daha fazla verim sağlar.

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Uygulamayla birlikte 500 bin liralık bir konutun 90 bin lira olan KDV’si 40 bin liraya düştü. Düzenleme sektöre bir canlılık getirdi. Elinde dövizi değerlenenlerle gayrimenkul almayı bekleyen kesim indirim sonrasında harekete geçmişken bu uygulama devam etmelidir.

Her aksiyon alt sektörleri de etkileyecek

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Gayrimenkul sektöründe yabancıların konut edinmesi ve vatandaşlık hakkı verilmesine ilişkin düzenlemelerle, KDV oranlarının düşürülmesi, tapu ve harçlardaki iyileştirmeler gibi düzenlemeler sektöre olumlu yönde yansıdı.

Ekonominin lokomotif sektörü olan ve yaklaşık 250 alt sektörü besleyen inşaatta, orta ve uzun vadeli planlarda alınacak her aksiyon alt sektörleri de etkileyecektir. Bu noktada sektöre verilecek her desteğin ekonomiye katkı noktasında değerlendirilmesi gerekir. Ülke ekonomimize güç kazandıracak kampanya devam ederken tapu harçlarındaki indirimin de 2019 yılı sonuna kadar devamı, gayrimenkule yatırım yapacakları rahatlatacaktır.

Dolayısıyla hem tapu harcındaki indirimin devamı hem de KDV oranının yüzde 8’de tutulması, sadece gayrimenkul sektörü için değil genel ekonomiye getireceği sürdürülebilir katma değer anlamında da oldukça önem taşımaktadır.

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Piyasaya hareket katacak desteklerin devam etmesi gerekiyor. KDV indirimi ve tapu harçlarındaki indirimin devam etmesi de bu destekler arasında yer alıyor. Alınacak yeni kararların etkilerinin olumlu yansımaları mutlaka olacaktır.