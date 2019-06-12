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Sürdürülebilir moda temalı yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrenci ve öğretim elemanlarının hazırladığı “80’ler Modası Defilesi” ile Kara Holding firması tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Moda” temalı yarışmanın ödül töreni GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
Sürdürülebilir moda temalı yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrenci ve öğretim elemanlarının hazırladığı “80’ler Modası Defilesi” ile Kara Holding firması tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Moda” temalı yarışmanın ödül töreni GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.


GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının düzenlediği 80’ler Modası Defilesi ve GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü ile Kara Holding firmasının üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde düzenlediği Sürdürülebilir Moda temalı yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi.


Programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Üniversitesi olarak üniversite sanayi işbirliğini başta Mühendislik Fakültesi olmak üzere tüm fakültelerde yaymaya çalıştıklarını ifade etti. Bedir, “Bu konuda çok değerli girişimlerimiz var. Bu girişimlerimizin karşılıksız kalmadığını bir defa daha Güzel Sanatlar Fakültesi üzerinden görmüş olmak beni çok mutlu etti. Güzel bir etkinlikle bir aradayız. Güzel Sanatlar Fakültemizin üniversite sanayi işbirliğine böyle bir katkı sağlaması ve bunun da Kara Holding vasıtasıyla karşılık bulması beni çok mutlu etti. Sanırım bu bir başlangıç, devamı gelecek diye umuyorum. Yayılmış, diğer sektörleri de içine alçak şekilde karşılık bulacağına inanıyorum” dedi.


“Yarışma, farkındalıklara bir destek niteliğinde”


Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda küresel ısınma, çevre kirliliği, yok olan yaşam alanları, kimliksizleşen yerleşmeler ve sağlıksız toplumların günümüz sorunların başında geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Arda, “Hepimizin her gün kullandığı ve attığı pet şişelerden geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak tekstil kumaşı üreten Kara Holding ile birlikte düzenlediğimiz bu yarışma aslında bu önemli konuda oluşturulan farkındalıklara bir destek niteliğindedir” ifadelerini kullandı.


GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh, Gaziantep Üniversitesi ve Kara Holding firması yetkilileri üniversite sanayi işbirliği açısından beraber güzel bir proje yürüttüklerini söyledi. Doç. Dr. Çoruh, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü olarak bu yıl oldukça fazla faaliyet gösterdiklerini belirterek, bölüm öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür etti.


“Sanayiyle iç içe olun”


Kara Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kara ise, “Üniversite altın bileklik ama öyle bir algı oluşturuluyor ki mezun olunca herkese iş var, herkes çok güzel işlerde çalışacak. Maalesef böyle bir şey yok. O yüzden kendinizi daha fazla geliştirmeniz ve olabildiğince sanayiyle iç içe olmanız gerekiyor. Stajlarınızı, hangi proje olursa sanayiyle iç içe olduğu sürece o projelerden faydalanmaya, o projelerde yer almaya çalışın” şeklinde konuştu.


Dereceye girenler ödüllendirildi


Açılış konuşmaları sonrasında Sürdürülebilir Moda temalı yarışmada, doğanın gücü temasıyla Gül Ataş birinci olurken, ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir’in elinden aldı. Doğama dokunma temasına ait tasarımıyla ikinci olan Esra Demir’e ödülünü Kara Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kara verdi. Doğa ana temasıyla üçüncü olan Zuhal Aykanat’a da ödülü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
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