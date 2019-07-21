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Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu

Tepebaşı Belediyesi, 21 belediye ile birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek ve yerelleştirmek amacı ile kurulan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na katıldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:13
Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu

Tepebaşı Belediyesi, 21 belediye ile birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek ve yerelleştirmek amacı ile kurulan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na katıldı.


Tepebaşı Belediyesi, 21 belediye ile birlikte Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nı kurdu. Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YERELİZ) tarafından gerçekleştirilen, Belediyeler İçin Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri eğitiminin somut çıktısı olan ve Tepebaşı Belediyesinin de yer aldığı Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, iklim değişikliği ile mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına, nitelikli eğitimden eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik kapsayıcı çalışmaları yapılması ve kurum politikasına entegre edilmesini hedefliyor.


Eğitimde, 2020-2024 dönemi belediye gündeminin dünyanın küresel gündemleriyle buluşturulması gerekliliği öne çıktı. Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde katılımcılar 2 gün boyunca, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleşmesi konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.


Sürdürülebilir Kentler Protokolüne imza atan belediyelerin, iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye’de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentler Ağı, katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu. Ağın ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, ağa dahil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan ettiler. Projede Tepebaşı Belediyesinin yanı sıra Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, İzmir Büyüksehir Belediyesi, Bursa Gürsu Belediyesi, İstanbul Küçükcekmece Belediyesi, Zonguldak Çaycuma Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, Kars Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, İstanbul Avcılar Belediyesi, Van Büyüksehir Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve Maltepe Belediyesi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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