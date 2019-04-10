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"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Etki Hızlandırıcı Proje"

Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, projenin pilot uygulama belgesini imzaladı- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı:- Biz 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Etki Hızlandırıcı Proje'nin pilot uygulamasının potansiyelini, girişimcilik ve inovatif çözümlerle ortaya koyabileceğine inanıyoruz"

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:58
"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Etki Hızlandırıcı Proje"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Etki Hızlandırıcı Proje"ye ilişkin pilot uygulama belgesi imzalandı.

Mültecilerin ve En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) ihtiyaçlarına yönelik çözümler getirmesini hedefleyen projenin fizibilite çalışması tamamlandı.

Bill ve Melinda Gates Vakfının (BMGV) da fizibilite çalışmalarına katkı sunduğu projenin pilot uygulamaya yönelik belgesinin imza töreni Bakanlık'ta düzenlendi.

Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, BMGV Küresel Politika Direktör Yardımcısı ve Orta Doğu Direktörü Hassan Damluji, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, yabancı misyon temsilcileri ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Burada konuşan Kaymakcı, projenin, Türkiye'nin önceliklerini dikkate alan, sürdürülebilir kalkınma alanında etki düzeyi yüksek çalışmaların hayata geçirilmesi için bir zemin teşkil edeceğini belirtti.

Türkiye'nin UNDP'nin üst düzey 20 destekçisinden biri olduğunu kaydeden Kaymakcı, "BMGV ile oluşan partnerlik Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak." dedi.

Mali desteklerin, zorlukların üstesinden gelmek için tek başına yeterli olmadığının altını çizen Kaymakcı, şunları söyledi:

"Türkiye 4,7 milyonun üzerinde yerinden edilmiş insanı ağırlıyor. Bunların 3,6 milyonu Suriyeli. Biz 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Etki Hızlandırıcı Proje'nin pilot uygulamasının potansiyelini, girişimcilik ve inovatif çözümlerle ortaya koyabileceğine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından, insani yardım alanında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bir çalıştay düzenlendi.

- "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Etki Hızlandırıcı Proje"

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Etki Hızlandırıcı Proje"yle, Bakanlık, proje ortakları UNDP, Limak Grubu ve Eczacıbaşı Grubu ve ilgili kurumlarla iş birliği halinde kamu ve özel sektör paydaşları arasında eş güdüm içerisinde dünyadan yeni girişimlerin Türkiye'ye getirilerek Suriyelilere yönelik inovatif iş fikirleri geliştirilmesine önayak olunacak.

Bu kapsamda, ilk olarak kanalizasyonsuz tuvalet ve dijital kimlik temalarına odaklanılacak.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 16:58
  1. - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı:
  2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
  3. Dışişleri Bakanlığı

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