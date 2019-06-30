Sürat yapan 411 araca 113 bin lira ceza kesildi Balıkesir’de trafik ekipleri radar ile hız denetimi yaptı.

Balıkesir’de trafik ekipleri radar ile hız denetimi yaptı. Hız yapan 411 araç sürücüsüne, toplam 113 bin 463 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ’Özel Denetim-35 Radarla Hız Denetimi’ yapıldı. Radarlı hız denetimi kapsamında 411 araç kontrol edildi. Denetimde hız kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 411 sürücüye 113 bin 463 lira ceza yazıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.