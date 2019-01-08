Sürat pateninde 12 madalya





ANKARA (AA) - Milli sürat patenciler, Macaristan'da düzenlenen Kısa Mesafe Sürat Pateni Challenge Serisi 3'te 12 madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de yapılan organizasyonda milli sporcular, yarışlar ile kategorilerindeki dereceleriyle 8 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Fırat Yardımcı, 500 metre, bin metre ve bin 500 metre kategorilerinde 3 altın madalya kazanıp, senior kategorisinde birinci oldu.

Gençler A kategorisinde Tunay Şimşek, 500 metre ve bin metre kategorilerinde birinciliği kazanırken, bin 500 metrede üçüncü oldu. Şimşek, organizasyonu kategori birincisi olarak tamamladı.

Gençler B kategorisinde Furkan Akar ise kategori ikincisi olduğu yarışmalarda 500 metreyi birinci, bin ve bin 500 metreyi ise üçüncü sırada bitirdi.







