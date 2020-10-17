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Konut Projeleri Sur Yapı’dan Türkiye’nin ilk yeşil kampanyası
Konut Projeleri

Sur Yapı’dan Türkiye’nin ilk yeşil kampanyası

Sur Yapı, “Mis Gibi Hayat” konseptiyle konut sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk yeşil kampanyasını başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:13:00 -
Sur Yapı’dan Türkiye’nin ilk yeşil kampanyası

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanya ile tüm projelerde ferahlığı, huzuru ve güveni içinde barındıran, pandemi döneminde yaşama uygun hale getirdikleri çevre düzenlemelerini ön plana çıkardıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında projelerinde tasarladıkları yaşamları anlattıklarını kaydeden Elmas, şu bilgileri verdi:

“Günümüzün değişen şartlarına göre değişen talep ve ihtiyaçları nasıl hayal ederek karşıladığımızı anlatıyoruz. Pandemiyle değişen trendlere getirdiğimiz yenilikçi mimari çözümlere vurgu yapıyoruz. Bu dönemde oluşan ihtiyaçlarla biz de projelerimizi tekrar gözden geçirme fırsatı yakaladık. Aslında planlamamız ve mimari fonksiyonlarımızla pandemi koşullarına çok da uygun projeler inşa ettiğimizi gördük. Üzerine koyduğumuz yeniliklerle birlikte yaşanabilir fonksiyonları anlatmak istedik ve bunu bir kampanya haline getirdik. Böylece de Türkiye’nin ilk yeşil kampanyasını başlattık. Adını da ‘Mis Gibi Hayat’ koyduk.”

“2021’i teslim yılı olarak ilan edeceğiz”

Altan Elmas, 2021’de kampanya kapsamında yer alan Sur Yapı projelerini teslim etmeyi planladıklarını belirterek, “Bir yandan teslimine devam ettiğimiz bir yandan da 2021 itibarıyla teslimlerine başlayacağımız projelerimizle 2021’e ‘teslim yılı’ olarak hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

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