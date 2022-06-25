Sur Yapı’dan önemli fırsat

Devre mülkler, hem oturum hem de yatırım amaçlı kullanılabiliyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ‘Tatil Evleri Antalya’ projesine yatırım yapanın kazanacağını söyledi. Projenin uygun fiyata tatil yapmaya imkân tanıdığını anlatan Elmas, şunları kaydetti:

“Her bir sakin, kullandığı dönem içinde tükettiği hizmet kadar para ödeyecek. Dileyen tatil yapmadığı dönemde hakkını devrederek yüksek kira getirisi elde edecek.

5 yıldızlı otel konforuna sahip ‘Tatil Evleri Antalya’, bu yükselen trendi karşılıyor ve kendisine yapılan yatırımı çok kısa sürede amorti edip kâra geçme şansı sağlıyor.

Devre mülkün yatırım değeri katlanarak artarken hem tatil hem de yatırım birlikte elde ediliyor. ‘Tatil Evleri Antalya’da ömür boyu kullanabilecek devre mülkün tapusu ise hisse oranında ve satın alırken belirlenen tarih aralığında kullanım haklarıyla yatırımcılara ömür boyu sunuluyor.”