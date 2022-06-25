  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Sur Yapı’dan önemli fırsat
Konut Projeleri

Sur Yapı’dan önemli fırsat

Sur Yapı’nın ‘Tatil Evleri Antalya’ projesinde devre mülkler haziranda 80 bin liradan, temmuz ve ağustosta ise 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:23:00 -
Sur Yapı’dan önemli fırsat

Devre mülkler, hem oturum hem de yatırım amaçlı kullanılabiliyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ‘Tatil Evleri Antalya’ projesine yatırım yapanın kazanacağını söyledi. Projenin uygun fiyata tatil yapmaya imkân tanıdığını anlatan Elmas, şunları kaydetti:

“Her bir sakin, kullandığı dönem içinde tükettiği hizmet kadar para ödeyecek. Dileyen tatil yapmadığı dönemde hakkını devrederek yüksek kira getirisi elde edecek.

5 yıldızlı otel konforuna sahip ‘Tatil Evleri Antalya’, bu yükselen trendi karşılıyor ve kendisine yapılan yatırımı çok kısa sürede amorti edip kâra geçme şansı sağlıyor.

Devre mülkün yatırım değeri katlanarak artarken hem tatil hem de yatırım birlikte elde ediliyor. ‘Tatil Evleri Antalya’da ömür boyu kullanabilecek devre mülkün tapusu ise hisse oranında ve satın alırken belirlenen tarih aralığında kullanım haklarıyla yatırımcılara ömür boyu sunuluyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23