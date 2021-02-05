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Konut Projeleri Sur Yapı, “Yarı Yarıya” kampanyasını başlattı
Konut Projeleri

Sur Yapı, “Yarı Yarıya” kampanyasını başlattı

Sur Yapı, İstanbul’un iki yakasında yer alan konut projeleri ve “Sur Yapı Antalya” projesini kapsayan “Yarı Yarıya” adında yeni bir kampanya başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 09:49:00 -
Sur Yapı, “Yarı Yarıya” kampanyasını başlattı

Ödemenin yarısının teslimde, kalan yarısının ise peşin olarak ödeneceği kampanya sınırlı sayıda daire için geçerli olacak. Sur Yapı güvencesinde finanse edilen kampanya ile ev almak isteyenlere farklı ödeme alternatifleri de sunulacak.

Elimizi taşın altına koyuyoruz

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu kampanya ile özellikle inşaatı devam eden projelerimizde elimizi taşın altına koyuyoruz ve konut alıcılarına büyük bir imkan sağlayarak kampanya kapsamında ev tutarının yüzde 50’sini teslime bırakıyoruz. Yani bir anlamda müşterilerimizi ‘yarı yarıya’ finanse etmiş oluyoruz. İnşaat maliyetlerinin son 1 yıl içerisinde yüzde 23 arttığı bir dönemde konut alıcıları ve yatırımcılarına böyle bir kampanya sunmanın anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bütün dünyada emtia fiyatları son 6 ayda yüzde 50 ile 70 arasında artış kaydetti. 2021 yılı içerisinde bu maliyetlerin bir kısmı kaçınılmaz olarak inşaat maliyetine yansıyacaktır. Bugünden yapılan konut yatırımının bu maliyet artışlarını kazanca dönüştürme imkanı var.”

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