Sur Yapı yapılmayanı yaptı

Sur Yapı, bu ay başında 15 projesinde yer alan ev, ofis ve dükkanlar için peşinatsız, vade farksız, ara ödemesiz ve banka kredisiz 60 ay sabit taksit kampanyası başlatarak bugüne kadar yapılmayanı yaptı. “5’i Bir Yerde” kampanyası kapsamında, ev hayali kuranlar ya da yatırım yapmak isteyenler için cazip seçenekler sunuluyor. Kampanya, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Bahçeyaka, Tempo City, Mirage Cadde Dükkanları, Axis İstanbul Ofis, Excellence Koşuyolu, Lavender, Muhit, İlkbahar, Gölbahçe Evleri, Exen İstanbul, Şehir Konakları ve Yeşil Mavi projelerinde geçerli. Ayrıca Bursa Nilüfer’de yer alan Marka Rezidans da kampanya kapsamında bulunuyor.

DİREKT 60 AYA BÖLÜNÜYOR

Gayrimenkul sektöründe ilk kez hayata geçirilen kampanyada 300 bin liralık bir evin fiyatı, Sur Yapı bünyesinde direkt 60 ay sabit taksite bölünüyor. Bu durumda 300 bin liralık evin aylık taksitleri 5 bin lira oluyor. Bir kısmı anahtar teslim olan kampanyadan istifade etmek için de zamanın daraldığını belirtelim.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ayrıca ek bir ödeme planları olduğunu kaydederek, “Sur Yapı bünyesindeki projelerden birine sahip olmak isteyenler yüzde 20 peşinat, birinci ve ikinci yıl için yüzde 10 ara ödeme sonrasında kalan tutarı vade farksız 84 ayda ödeyebilecek” dedi.