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Konut Projeleri Sur Yapı teslimlerine ara vermeden devam ediyor
Konut Projeleri

Sur Yapı teslimlerine ara vermeden devam ediyor

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut teslimlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:26:00 -
Sur Yapı teslimlerine ara vermeden devam ediyor

Elmas, “İstanbul’da teslimlerine hız verdiğimiz konutlarda doluluk oranı yüzde 90’lara varırken Antalya projemizde yüzde 100’e ulaştı. Sur Yapı olarak mevcut projelerimizdeki daireleri süratle teslim ediyor, konutlarımızı sahipleriyle buluşturuyoruz” diye konuştu. Son 4 yılda 3 bin 600’ü Sur Yapı Antalya’da olmak üzere 5 bin konutu sahipleriyle buluşturduklarına dikkat çeken Elmas, şunlara işaret etti:

Park etabında yaşam başladı

“2018 yılında inşaatına başladığımız Sur Yapı Antalya projemizle yeni bir şehir inşa ediyoruz. Bu şehirde teslimine uzun süredir devam ettiğimiz Park etabında yaşam başladı. Burada 9 bin kişi yaşıyor. Geçtiğimiz ay F parselle bin 32 konutun daha teslimine başladık. B ve C parselleriyle 2023 Haziran ayında hak sahiplerinin konutlarını teslim etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Konut teslimlerinin geçtiğimiz ağustos ayında başladığı Turkuaz Sitesi’nde de sona yaklaştık. Turkuaz sitemizin teslimlerini 2023 yılının son çeyreğine kadar tamamlayacağız. Mayıs ayında teslimlerine başladığımız Sur Cadde’de teslimlerimiz hızla devam ediyor.”

Göz dolduran proje

Elmas, İstanbul projeleri hakkında ise şunları aktardı: “2022 Temmuz ayında ilk etabını teslim ettiğimiz Tempo City projemizde teslimlerimiz sürüyor. AVM’ler ve restoranlarla çevrili Maslak’ın yanı başında yer alan Tempo City Kağıthane’de, çok stratejik bir noktada bulunuyor. Tempo City’de 63 metrekare ile 193 metrekare aralığında 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri yer alıyor. Bölgenin ilk AVM’si Sur Yapı Axis Kağıthane’nin hemen yanı başında yer alan Tempo City’de spor salonu, sauna, spor alanları, çocuk oyun alanı, yüzme havuzu, kapalı otopark gibi donatılar yer alıyor.” Elmas, Maltepe’de şehir içinde hem orman hem de deniz manzarasına sahip olan Yeşil Mavi projelerinin teslimlerine 2022 Ekim ayında başladıklarının da altını çizdi.

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