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Sur Yapı Marka AVM'den Sevgililer Günü sürprizi

Sur Yapı Marka AVM'de ziyaretçiler, büyük bir buz kalıbının tam ortasında bulunan pırlanta yüzüğü kazanmak için buzun kaç saatte eriyeceğini doğru tahmin etmeye çalışacak

08 Şubat 2019 Cuma 12:48
Sur Yapı Marka AVM'den Sevgililer Günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM, Sevgililer Günü’nde, dev bir buz kalıbının kaç saatte eriyeceğini tahmin eden ziyaretçilerini eğlenceli bir deneyime davet ediyor.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, Sevgililer Günü kapsamında "Aşkın buzları kaç saatte erir?" sorusuna en yakın cevapları arıyor.

Büyük bir buz kalıbının tam ortasında bulunan pırlanta yüzüğü kazanmak için buzun kaç saatte eriyeceğini doğru tahmin eden ziyaretçilerinden biri, Sevgililer Günü'nü taçlandıracak bir mutluluk yaşayacak.

Bursalılar için alışveriş çeşitliliğinin yanı sıra hem bilimsel ve kültürel aktiviteler hem de sürpriz etkinliklerle odak noktası olan Sur Yapı Marka AVM’de 9 Şubat itibarıyla tahminler alınmaya başlanacak.

Etkinliğe, 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler katılabilecek. Görsel bir şölen de yaşatacak dev buz kütlesinin erime anı, Sur Yapı Marka AVM içindeki -1. katta tüm ziyaretçilerin seyrine ve tahminlerine açık olacak.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:48
  1. Sevgililer Günü
  2. Sur Yapı

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