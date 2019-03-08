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Sur Yapı Marka AVM çekilişinde Mercedes Benz talihlisi açıklanacak

Sur Yapı Marka AVM’de 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin çekilişe katılmaya hak kazandığı kampanyada bir talihli, yarın Mercedes Benz GLA 200 model aracın sahibi olacak

08 Mart 2019 Cuma 18:52
Sur Yapı Marka AVM çekilişinde Mercedes Benz talihlisi açıklanacak

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM’de toplamda 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin katılmaya hak kazandığı kampanyanın talihlisi yarın açıklanacak.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye’nin seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM’de araç çekiliş kampanyasında sona gelindi. 27 Ekim 2018’de başlayan, toplamda 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin çekilişe katılmaya hak kazandığı kampanyada bir talihli, yarın Mercedes Benz GLA 200 model aracın sahibi olacak.

Sur Yapı Marka AVM’nin eksi 1’inci katında yapılacak çekiliş öncesinde Fransa, İtalya ve daha birçok ülkeden klasik şarkıların yer verileceği özel bir repertuar da orkestra eşliğinde bu heyecanlı bekleyişe ortak olacak. Çekiliş saat 14.00’de Noter huzurunda gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:52
  1. Sur Yapı Marka AVM

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