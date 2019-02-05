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Sur Yapı, "Evim Türkiye" fuarına katılacak

Sur Yapı, 08-10 Şubat'ta Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılacak Evim Türkiye fuarında, İstanbul ve Antalya'daki 15 projesini tanıtacak

05 Şubat 2019 Salı 10:47
Sur Yapı, "Evim Türkiye" fuarına katılacak

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, 08 - 10 Şubat'ta Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılacak Evim Türkiye fuarında, İstanbul ve Antalya'daki toplam 15 projesini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı, Evim Türkiye Fuarı ile Avrupalı vatandaşlara Türkiye'den konut, ofis ve dükkan sahibi olma olanağı sunuyor.

Fuarda şu projeler yer alacak: Kağıthane'de Tempo City, Topkapı'da Topkapı Evleri, Ispartakule'de Bahçeyaka, Bahçekent'te Semt Bahçekent, Eyüp'te Axis İstanbul Ofis, Güneşli'de Mirage Dükkan Anadolu Yakasında ise Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli'de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu'nda Excellence, Ümraniye'de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe'de YeşilMavi.

Antalya'da, Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, yatırım değeri 8 milyar lira olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer alıyor.

Ayrıca Tempo City, Semt Bahçekent ve Antalya Projeleri'nin de maketleri, fuardaki Sur Yapı standında sergileniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle düzenlenen gayrimenkul fuarlarının ilki olma özelliğini taşıyan Evim Türkiye Fuarı'nda Türk gayrimenkul sektörünün geliştirdiği yüzlerce proje, cazip fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Fuara yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 1,5 milyon Türk vatandaşının kolay ulaşım imkanları bulacağı Messe Düsseldorf'ta düzenlenen fuar, sıcak satış noktası olacak. Artan dövizle birlikte Avrupalı Türklerin konut, ofis ve dükkan alımı için bir fırsat sunulmuş olacak.

Başta Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Fransa, Danimarka ve Rusya olmak üzere 25 farklı ülkede yaşayan Avrupalı Türk vatandaşları, Sur Yapı projelerine ilgi gösteriyor. Son 6 ayda 500 konut, ofis ve dükkan alımı yapan Avrupalı Türkler, Sur Yapı'dan ev sahibi oldu.

Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir kurma hedefiyle yolan çıkan Sur Yapı, 8 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin mega gayrimenkul projesini hayata geçiriyor.

Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya'nın özüne uygun modern bir şehir inşa ediyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan projede, konutlar, ofisler, home officeler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkı yer alıyor.

Sur Yapı Antalya Projesi'nde tamamı peşin ödemelerde 170 bin liradan başlayan konut fiyatları hem yatırımcılar tarafından hem de oturum amaçlı yoğun ilgi görüyor.

Diğer yandan yüzde 0,98 faiz oranlı kampanya sürüyor. Antalya'daki Sur Yapı projesinden ev, dükkan ya da ofis satın almak isteyenler 25 bin lira peşinatla yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 ayda aylık 1350 lira taksit ödeme imkanı ile konut kredisi kullanabiliyor. Ayrıca 12, 24 ve 36. aylarda ise 3 ara ödeme yapılıyor.


- "Türkiye gayrimenkul sektörüne yurt dışından gösterilen ilgi memnuniyet verici"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Türkiye gayrimenkul sektörüne yurt dışından gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Elmas, şunları kaydetti:

"Çevre Bakanlığımızın öncülüğünde bu kez, çok organize bir şekilde yurt dışı açılımı yapılıyor. Hem kent olarak hem de fuar alanı olarak Messe Düsseldorf, Avrupa’daki vatandaşlarımızla kucaklaşmak için çok iyi bir adres. Biz Sur Yapı olarak Fuarın ardından Köln'deki etkinliğimizle bu süreci devam ettireceğiz. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmayı, onlarla yüz yüze konuşmayı önemsiyoruz. Evim Türkiye, diyen herkes mutlaka Sur Yapı'ya uğramalı."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:47
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