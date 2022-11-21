Sur Yapı Antalya’da teslimler sürüyor

Projede geçen ay teslimine başlanan F parselle bin 32 konutu daha sahipleriyle buluşuyor.

Yeni bir şehir inşası

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ocak ayının sonuna kadar 3 bin 600 konutun teslim edilmiş olacağını bildirdi. Elmas, kaba inşaatları biten, dış cepheleri tamamlanmak ve bütün ince iş kalemleri başlamak üzere olan B ile C parsellerini 2023 Haziran ayının sonuna kadar teslim edeceklerini açıkladı. Elmas, “Sur Yapı Antalya’da geçtiğimiz ay teslimlerine başladığımız ve F parselle bin 32 konutu daha teslim ettik. Böylece son 3 yılda 3 bin 600’ü Sur Yapı Antalya’da olmak üzere 5 binden fazla konutu sahipleriyle buluşturduk” dedi. Sur Yapı Antalya’da en hızlı inşa edilen ve oturuma ilk açılan bölümün Park etabı olduğuna işaret eden Elmas, “Projemizle yeni bir şehir inşa ediyoruz. Bu şehirde teslimine uzun süredir devam ettiğimiz Park etabında yaşam başladı ve 9 bin kişi yaşıyor. 2023 yılının haziran ayı sonuna kadar ise hak sahiplerinin tüm konutlarını teslim etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Aktivite hızlanacak

Elmas, tamamlandığında 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya’da yaklaşık 8 bin 500 konutun inşaatına devam ettiklerine dikkat çekti. Park etabındaki 35 blokta doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı bilgisini verdi. Altan Elmas, şunları kaydetti: “Konut teslimlerinin geçtiğimiz ağustos ayında başladığı Turkuaz Sitesi’nde de sona yaklaştık. 2023 yılının son çeyreğinde teslimlerimizi tamamlayacağız. Tüm blokları su kenarında yer alan ve suyla gelen medeniyet temasının hakim olduğu Turkuaz Sitesi’nde bin 105 konut yer alıyor. Bu etabımız, rengarenk çiçekleri, dinlenme alanları, meydanları, yürüyüş yollarıyla ön plana çıkıyor.”