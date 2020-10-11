Sur Yapı Antalya’da 900 dairenin teslimine başladı

Sur Yapı, Antalya Projesi’nde sene sonuna kadar E ve D parsellerinde 900 dairenin daha teslimini yapmayı ve akabinde F,C ve B parsellerinin teslimlerini de belirlenen periyotlarda gerçekleştirmeyi planlıyor. Mega projenin Sur Cadde ve Turkuaz Sitesi etaplarıyla birlikte toplam 8 bin konutun inşasına ise eş zamanlı devam ediliyor.

Sur Cadde'de çalışamalar hızla devam ediyor

Sur Yapı Antalya Projesinin içerisinde yer alan Sur Cadde, cadde konsepti, modern mimarisi, cafe – restoranları ve hem daire hem ofis kullanımına uygun konutları ile Sur Yapı Antalya’nın ticaret ve yaşam merkezi haline geliyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cadde’de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde’de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaatı 60 seviyesine geldi. Tamamlandığında İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak olan Sur Cadde’de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yer alacağı caddede tramvay hattı da yer alacak. Antalya’nın yeni Şanzelize’si Sur Cadde olacak.