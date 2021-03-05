Sur Yapı Antalya sakinleri yeni evlerine taşınmaya başlıyor

Projenin kademeli olarak tamamlanan diğer parsellerinde de teslimler devam ediyor. Park Etabı’nda E parselinde bulunan 906 dairenin inşaat ve iskân süreçleri tamamlandı. D parselinin ise önümüzdeki günlerde iskânı alınacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Antalya’da inşa ettiğimiz yeni şehir adım adım gerçeğe dönüyor. Antalya projemizin ilk ayağı Park Etabı’nın 606 daireden oluşan A parselinde 2020 Haziran ayında yaşamı başlatmıştık. Şimdi de 906 daireden teşekkül eden E parselinin de inşaatını tamamlayarak teslimine start verdik” dedi.

Büyük bir aileyiz

Elmas, “40 bin Sur Yapılı ile büyük bir aileyiz. Ailemize yeni üyeler de katılıyor. Bizler, çok büyük projelerle inşa ettiğimiz evlere sağlam duvarlar örüyoruz. Ayrıca her yeni Sur Yapılı’ya yepyeni bir yolculuğun da kapılarını aralıyoruz. Bu yolculukta ise inşa ettiğimiz şeyin dört duvardan öte bir ‘hayat’ olduğu bilinciyle hayalleri gerçekleştirdiğimizi asla unutmuyoruz” şeklinde konuştu.