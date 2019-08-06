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Sur Kaymakamı Çiftçi husumetli iki aileyi barıştırdı

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Tanoğlu ve Arslanoğlu Mahallesinde yaşayan ve aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı.

06 Ağustos 2019 Salı 12:14
Sur Kaymakamı Çiftçi husumetli iki aileyi barıştırdı

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Tanoğlu ve Arslanoğlu Mahallesinde yaşayan ve aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı.


Yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Tanoğlu ile Arslanoğlu mahallelerinde yaşayan ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan yol verme meselesi nedeni ile aralarında husumet çıkan iki aile, Sur Kaymakamı Çiftçi’nin araya girmesiyle barıştı. Kaymakam Çiftçi, Şenyiğit ve Aslan ailesini karşı karşıya getirerek barıştırdı. Kaymakam Çiftçi, "Barışı seçerek hayırlı bir iş yapan Şenyiğit ve Aslan ailelerini tebrik ediyorum. Aracı olup barışa katkı veren kanaat önderlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:14
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