Süpürge sopasıyla cinayete hapis cezası Adana'da, süpürge sopasıyla darbettiği arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle suçlu bulunan sanığa, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da süpürge sopasıyla darbettiği arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle suçlu bulunan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Battal Sevimli (45) ve avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Sevimli'nin, arkadaşı Hasan Özbilen'in ölümüne neden olduğunu belirterek, sanığın "cinayet ve hırsızlık" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sevimli ise savunmasında, hakkındaki iddialara kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Sevimli'yi "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Cinayeti, haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıla indirilen sanığa, hırsızlık suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, 26 Haziran 2017'de Battal Sevimli, kendisine küfredip çekiç fırlattığı gerekçesiyle arkadaşı Hasan Özbilen'i (64) sopayla darbetmişti. Özbilen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, firar eden Sevimli ise 11 Temmuz 2017'de yakalanıp tutuklanmıştı. Sanığın, Özbilen'in cep telefonu ve parasını çaldığı da iddia edilmişti.



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