Süpürge sapıyla gelen 2 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu





KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Milli halterci Dilara Narin, genç yaşta elde ettiği Avrupa ve dünya şampiyonluğu başarılarının ardından hedefini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi.

Konya Spor Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Dilara Narin, katıldığı ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada birincilik elde etti.

Bu yılın başında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda koparmada 96 kilo kaldırarak altın madalya kazanan Narin, silkmede 129 kiloyla ikinci altın madalyayı aldı. Toplamda 225 kiloya ulaşan Dilara, şampiyonadan 3 altın madalya kazanarak, Türkiye'ye dünya şampiyonu olarak döndü.

En son bu ay içerisinde Fiji'nin başkenti Suva'da yapılan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 76 kiloda podyuma çıkan milli sporcu, koparmada 95 kiloyla bronz, silkmede 122 kiloyla gümüş madalya aldı. Dilara, şampiyonada toplamda 217 kiloyla 2 gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu.





- "Türkiye'nin yeni 'Cep Herkül'ü' ben olacağım"





Konya Spor Lisesi'nde bu yıl 12. sınıfa geçen Dilara Narin, çocuk yaşta başladığı bu ağır ve zorlu branşta elde ettiği başarılarını AA muhabirine anlattı.

Haltere öğretmenlerinin sayesinde başladığını belirten Dilara, ilk başlarda karşı çıkan ailesini antrenörü Kenan Erdağı ve öğretmenlerinin ikna ettiğini dile getirdi.

Antrenörün kendisini ilk gördüğünde "Bu kızda tam halterci tipi var. Patoza benziyor" dediğini aktaran Dilara, şöyle devam etti:

"Kenan hocam seçmelere geldiğinde beni görür görmez 'patoz' lakabını koydu. Köylerde eskiden patoz makineleri olurdu. Güçlüdür, önüne çıkanı ezerdi. Kenan hocam da bana bu ismi koymuştu. Rakiplerini ezer geçer diye düşünmüş. O gün seçildikten sonra çalışmalara başladık. Haltere başladığımız ilk dönemde kilo kaldırmıyor, sadece teknik çalışıyorduk. Antrenmanlar bitince eve geçip, süpürge sapıyla devam ediyordum. O günlerden Avrupa ve dünya şampiyonluklarına kadar geldim. İnşallah Türkiye'nin yeni Naim Süleymanoğlu'su ve 'Cep Herkül'ü' ben olacağım."





- "Halter benim geleceğim oldu"





Dilara, haltere 11 yaşında başladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başlamaya karar verdiğimde ailemin 'kadından halterci mi olur, boyun kısa kalır' tepkisiyle karşılaştım. Ailemin tepkisine rağmen 'Gitmek istiyorum, bu benim geleceğim olabilir' dedim. Gerçekten de halter benim geleceğim oldu. Spora Türkiye şampiyonluğunu hedefleyerek başladım. Sonraları milli takıma girebilmek, Avrupa ve dünya şampiyonaları hedeflerim oldu. Şampiyonalarda derece yapmaya başlayınca ailem de mutlu oldu, destekleri arttı. Şimdi 'antrenmana niye gitmedin' diye kızıyorlar. Ailelere ve kız çocuklarına seslenmek istiyorum; halter asla boyu kısaltmıyor, bilinçli profesyonel hocalarla yapıldığı zaman çok zevkli bir spor. Gönül rahatlığıyla bu sporu yapabilirler."

Geçen yıl hem yıldızlar hem de gençlerde Avrupa şampiyonu olduğunu, bu yıl Amerika'da Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda altın madalya aldığını ifade eden Dilara, "Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda hedefim birinci olup dünya rekoru kırmaktı ama hastalandığım için gerçekleştiremedim. Benim için talihsizlik oldu. Şimdi önümüzde Dünya Büyükler Halter Şampiyonası var. İnşallah oradan güzel bir dereceyle ayrılarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan toplamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Burada okurken burs da alıyor"





Milli takımlar antrenörü Kenan Erdağı da Dilara'yı ilk gördüğünden halterci olabileceğine karar verdiğini anlattı.

Dilara'yı ilkokuldayken keşfettiklerine dikkati çeken Erdağı, şunları kaydetti:

"Okulun en iyi öğrencilerindendi. Öğretmenleriyle görüştükten sonra ailesi razı oldu. Şu anda ailesi destekliyor. Çünkü geleceği garanti altında. Öğretmenliği, okuyacağı üniversite garanti. Burada okurken burs da alıyor. Dilara, şimdiye kadar birçok başarı elde etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alabilmesi için var gücümüzle çalışacağız."

Konya Spor Lisesi Okul Müdürü Veysel Dudu da milli sporcu Dilara'nın başarısıyla gurur duyduklarının altını çizdi.













