Suphi Döner kimdir? Suphi Döner nereye atandı?

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine Elazığ Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Suphi Döner getirildi. Peki Suphi Döner kimdir? Suphi Döner nereli? Suphi Döner kaç yaşında?

Gençlik ve Spor Bakanlığının teşkilat yasası kapsamında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine yeni müdür ataması yapıldı. Bakanlık kararına göre Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine Elazığ Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Suphi Döner atandı.

Suphi Döner kimdir

1971 yılında Bingöl Solhan Bozkanat köyünde dünyaya geldi. Solhan YİBO Yakup Şevki İlkokulu, Elazığ İmam Hatip Lisesi, Anadolu Üniversitesi iktisat Fakültesi, Fırat Üniversitesi Sosyolji Bölümü’nü bitirdi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi Yüksek lisansını tamamladı. Öğretmenlik, Okul Müdürlüğü görevlerinde bulunan Suphi Döner, 2 yıl süreyle Kredi Yurtlar Kurumu Elazığ il Müdürlüğü görevini yürüttü. Suphi Döner, son olarak Bakanlık kararıyla Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atandı. Evli 3 çocuk babası olan Suphi Döner, Arapça ve İngilizce bilmektedir.