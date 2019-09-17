Adalet sarayına gönderilen pakette şüpheli toz! Çalışanlar hastanelik oldu Tuzla'da bir kargo dağıtım merkezinde, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilmek üzere yola çıkan bir paket içerisindeki toz yere saçıldı. Kargo merkezinde, toza temas eden iki çalışan hastaneye kaldırılırken, polis tedbir amaçlı iş yerini boşalttı.

Tuzla'da bulunan bir kargo dağıtım merkezindeki paketten çıkan toz nedeniyle iki çalışan hastaneye sevk edildi. Orta Mahalle Öztaş Sokağı'nda bulunan kargo dağıtım merkezine Tekirdağ'dan Anadolu Adalet Sarayına gönderildiği öğrenilen bir çuvalın içerisinde çıkan şüpheli toz yere saçıldı. Çalışanlarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, güvenlik güçlerince dağıtım merkezi boşaltılarak önlem alındı. Toza temas ettiği öğrenilen 2 çalışan ise tedbiren hastaneye kaldırılırken, şüpheli tozun ne olduğunun öğrenilmesi için olay yerine uzman ekip çağrıldı.

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