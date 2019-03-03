0553 313 94 23

Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobildeki 1 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

03 Mart 2019 Pazar 20:59
Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobildeki 1 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda yol devriyesi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde bulunan E.S. isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 22 gram esrar maddesi ele geçirildi.Esrar maddesine jandarma ekiplerince el konulurken, E.S. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'da yakalandı
    1. Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'da..
    2. Milli karetecilerden 5 madalya
    3. Yüksekova’da kar yağışı
    4. Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'dan..
    5. Recep Şentürk: 50 sene sonra..
    6. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    7. Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım..
    8. Fenerbahçe: "Şaşkınlıkla takip ettik"
    9. Liverpool, liderliği Manchester..
    10. Trump'a "adaleti engelleme" soruşturması
    11. Türkiye'deki Ukraynalılar, şenlikte..
    12. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un..
    13. Hintli pilot, Savunma Bakanıyla bir..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
    17. Parçalıyorlardı: 12 yaşındaki çocuğu..
    18. İzmir’de 19 yaşındaki genç kurşun..
    19. Merseyside derbisinde kazanan yok
    20. HDP Diyarbakır il binasına operasyon:..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var