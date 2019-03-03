Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobildeki 1 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobildeki 1 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda yol devriyesi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde bulunan E.S. isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 22 gram esrar maddesi ele geçirildi.Esrar maddesine jandarma ekiplerince el konulurken, E.S. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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