Şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu çıktı Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu madde çıktı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu madde çıktı.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüpheli şahsın iç çamaşırında 57 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.