Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu hap çıktı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği K.B., C.E. ve A.U., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik sorgusu yaptı. Kişilerin yapılan üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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