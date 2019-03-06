Şüpheli paket yüzünden Glasgow Üniversitesinde bazı binalar boşaltıldı
İskoçya’nın Glasgow kentinde Glasgow Üniversitesinin posta odasında şüpheli bir paketin tespit edilmesinin ardından üniversitenin bazı binalarının boşaltıldığı bildirildi.06 Mart 2019 Çarşamba 16:28
İskoçya’nın Glasgow kentinde Glasgow Üniversitesinin posta odasında şüpheli bir paketin tespit edilmesinin ardından üniversitenin bazı binalarının boşaltıldığı bildirildi.
Glasgow Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitenin posta odasında şüpheli bir paketin bulunması üzerine İskoç polisinin tavsiyesine uyarak üniversitenin bazı binaları boşaltıldı, günün geri kalanı boyunca binaların kapalı kalacağı söylendi" denildi.
Mesajda, polisin konu ile ilgilendiği, gelişmeler konusunda açıklama yapılmaya devam edileceği kaydedildi.
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