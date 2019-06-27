Şüpheli otomobilde tabanca ve mermiler bulundu Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında otomobilde bulunan L.F., isimli kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 33 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken L.F., isimli kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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