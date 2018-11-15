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Şüpheli ölüm... Ekipler soruşturma başlattı

İstanbul Fatih’te 60 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Kimliği belirsiz şahsın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 06:34
Şüpheli ölüm... Ekipler soruşturma başlattı

Olay, 21.00 sularında Fatih ilçesi Unkapanı Köprüsü’nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü altında oturan bir vatandaş erkek cesedini görünce durumu 112 Acil Yardım ve polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede 60 yaşlarında olan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Darp yok

Cesedin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz şahsın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni araştırılıyor. İncelemenin ardından kimliği belirsiz şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 06:34
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